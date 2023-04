Strage di Erba, pg deposita atti per riaprire il caso

Il sostituto Pg di Milano Cuno Tarfusser ha depositato al procuratore generale Francesca Nanni e all’avvocato generale Lucilla Tontodonati una relazione con nuovi elementi presentati dalla difesa per richiedere la riapertura del caso sulla strage di Erba.

La richiesta di riapertura delle indagini sulla strage di Erba

La relazione del sostituto Pg dovrà ora essere valutata dal procuratore Nanni e dalla Tontodonati, a cui spetta decidere se accogliere l’istanza di revisione del processo che i difensori della coppia di coniugi Rosa Bazzi e Olindo Romano stanno per presentare a Brescia.

La richiesta di revisione, annunciata più volte, sarà fatta sulla base di alcune intercettazioni e testimonianze in mano agli avvocati che sarebbero inedite. Più volte Fabio Schembri, legale dei due coniugi aveva annunciato di voler chiedere una riapertura delle indagini, ribadendo l’innocenza degli assistiti.

Attualmente Rosa e Olindo si trovano in carcere perché stanno scontando la condanna all’ergastolo. Lui è rinchiuso nel carcere di Opera, mentre lei in quello di Bollate. Per loro il verdetto della Cassazione è stato emesso in via definitiva il 20 aprile 2010. Recentemente la coppia di presunti assassini è stata al centro di un’inchiesta de Le Iene che mette in discussione la loro colpevolezza.

I fatti

La nota strage di Erba è avvenuta l’11 dicembre 2006 nell’omonima cittadina situata nella provincia di Como. I coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi all’epoca sono stati accusati degli omicidi di Raffaella Castagna, del piccolo Youssef Marzouk che aveva 2 anni, della nonna del bambino Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini.

Sulla vicenda la giudice Luisa Lo Gatto, in un recente podcast, ha dichiarato: «Durante il processo le vittime dirette ed indirette hanno reso le loro deposizioni in condizioni di forte stress, dovuto ad una cross examination particolarmente serrata e poco rispettosa, anche a causa della pressione mediatica. Il clima di tensione era evidente. E poi è seguito l’affronto, per i signori Castagna, di essere addirittura sospettati di un diretto coinvolgimento nella strage. Il processo ci ha mostrato il volto disumano della giustizia, parlo della giustizia che segue a un processo penale ovviamente».