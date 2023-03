Strage di Corinaldo, Fedez non si presenta in aula per motivi di salute

Assente alla presentazione della nuova stagione di LOL – Chi ride è fuori, Fedez si è negato per la seconda volta ai giudici del processo bis sulla strage nella discoteca a Corinaldo, dove è stato chiamato come testimone della Procura. Il rapper ha fatto pervenire al tribunale un certificato medico, documento che gli ha permesso di non partecipare all’udienza per legittimo impedimento.

Fedez, insieme a Sfera Ebbasta, È stato convocato perché anni prima era stato ospite della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove l’8 dicembre 2018 hanno perso la vita sei persone, nella calca dopo un fuggi fuggi generale. La magistratura vorrebbe fare chiarezza sulle condizioni strutturali del locale, dove quella notte erano presenti in 1.400, nonostante la capienza massima di meno di 500 persone. La strage (morirono 5 minorenni e una madre di 39 anni) si è verificata prima del concerto di Sfera Ebbasta: anche lui ha avanzato “legittimo impedimento” perché impegnato per lavoro sul set di un videoclip con la cantante Bia, dando la disponibilità a testimoniare la prossima settimana ad Ancona.

L’assenza alla conferenza stampa di presentazione di LOL 3

Giovedì 2 marzo Fedez non si è presentato alla conferenza stampa di presentazione della terza stagione di LOL – Chi ride è fuori, in streaming su Prime Video dal 9 marzo, di cui è conduttore insieme a Frank Matano. «Ci segue da lontano», ha spiegato Serena Dandini, che ha condotto la conferenza stampa del comedy show. Ieri Fedez ha rotto il silenzio sui social, con una storia su Instagram. «Sto attraversando un periodo in cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie che ringrazio per il costante supporto. A presto».

I guai a Sanremo e la crisi (vera o presunta) con Chiara Ferragni

La foto strappata del viceministro Bignami, l’appello a Giorgia Meloni per la liberalizzazione delle droghe leggere, il rapporto sessuale mimato e il bacio con Rosa Chemical sul palco dell’Ariston: episodi che hanno reso Fedez oggetto di aspre critiche e che, secondo alcuni, sarebbero all’origine di una crisi coniugale con la moglie Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima e l’ultima serata del Festival di Sanremo. Di sicuro, Fedez è molto stressato in questo periodo, come dimostra il ritorno della balbuzie, per la quale si è scusato in un video.