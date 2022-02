Alcol, eccesso di velocità, cinture slacciate e utilizzo del cellulare alla guida. Secondo l’Highway Safety Assurance sono queste le principali cause delle morti per incidente stradale che, ogni anno si registrano nel mondo. Un repertorio vasto, a cui si aggiungono anche il grosso problema della manutenzione e quello, più complesso da risolvere, della posizione stradale. Dalla Transiberiana al Passage du Gois, i 10 percorsi da evitare o, se proprio necessario, da affrontare con più prudenza del dovuto.

Le 10 strade più pericolose al mondo

L’autostrada Transiberiana, sterrata e impervia

Assieme alla Transcanadese e all’Highway 1 australiana, la Transiberiana è una delle autostrade più lunghe al mondo, con un’estensione pari a 11 mila chilometri. Partendo da Vladivostok e proseguendo fino a San Pietroburgo, attraversa fitte foreste, territori montuosi, deserti e una serie di luoghi particolarmente impervi, cosa che non gioca a favore della sicurezza del tragitto. Ma non è tutto. Per buona parte del tratto (a una sola corsia), infatti, è sterrata. Dettaglio che non la rende esattamente l’ideale per una tranquilla gita domenicale.

Il Passo dello Stelvio, la strada amata dai ciclisti

Ponte tra Bormio, Valtellina e Val Venosta, il Passo dello Stelvio è un susseguirsi di oltre 60 tornanti a forma di U. Per quanto amata da ciclisti e motociclisti di tutt’Europa, presenta tratti da attraversare con accortezza perché insidiosi. La pericolosità di alcune parti del percorso dipende in gran parte, oltre che dalle condizioni meteorologiche, anche dalle protezioni a valle che, non nascondendo il paesaggio, aumentano il rischio di distrazioni.

L’autostrada del vulcano Cotopaxi, in America è la più pericolosa

Sebbene sulla Panamericana, un sistema stradale di 25.750 chilometri che si sviluppa lungo la costa pacifica del continente americano, i tratti sicuri siano davvero pochi, la Cotopaxi Volcano Road, in Ecuador, gioca un campionato a parte e, in quanto a rischio, si colloca in cima alla lista. Sconnessa e non asfaltata, è un coacervo di buche enormi e tratti scivolosi e, ogni giorno, percorrerla diventa una sfida anche per i guidatori più esperti.

Highway 5, il problema dell’alta velocità

Muoversi lungo i 3363.97 chilometri della Highway 5 (nota comunemente col nome di Ruta 5), la principale arteria del Cile, può sembrare innocuo quando ci si sposta sulle parti larghe, aperte e soggette a manutenzione costante. Tuttavia, quel senso di apparente tranquillità non deve trarre in inganno: l’idea di poter procedere senza intoppi, infatti, ha spesso spinto i conducenti a osare più del dovuto, andando a una velocità decisamente incontrollata e rischiando (o perdendo) la vita in tragici incidenti.

La strada Sichuan – Tibet, la peggiore al mondo

Il tragitto che collega Chengdu, nella provincia cinese di Sichuan, a Lhasa, in Tibet, detiene la palma di strada più pericolosa al mondo con un tragico record di 7.6 morti ogni 100mila automobilisti. Lungo i suoi 2142 chilometri, frane, smottamenti e condizioni climatiche incerte mettono alla prova i passanti. Che, oltre a tutto questo, devono misurarsi anche con una porzione fatta di 99 tornanti a 1200 metri di quota. Un quadro di motivi che fanno capire chiaramente il perché sia così temuta.

L’autostrada Patiopoulo – Perdikaki, dagli strapiombi alle pecore

Tra i villaggi di Perdikaki e Patiopoulo, nell’entroterra greco, corre un’autostrada che, nei ranking mondiali, collocano al terzo posto per rischiosità. Lunga 29 chilometri, non c’è traccia di asfalto né di guard rail e passa velocemente dai 700 ai 1100 metri di altitudine, con una pendenza che può sfiorare anche il 20 per cento. Affollata da greggi e pedoni, è costellata di curve, strapiombi e buche e, soprattutto d’inverno, quando c’è nebbia, non riesce a garantire una prospettiva sufficientemente nitida per guidare. Insomma, quando possibile, meglio evitarla.

Route 431, a un passo dall’Inferno

Negli 895 chilometri che da Owensboro, in Kentucky, arrivano a Dothan, in Alabama, la Route 431 si è guadagnata una pessima reputazione. Tra macchine che procedono a velocità incontrollata, repentini cambi di corsia e ridotta visibilità, è il quarto tragitto stradale più rischioso degli Stati Uniti. Comunemente conosciuta come ‘Strada dell’Inferno’, è piena di croci in memoria delle persone che, proprio lì, hanno perso la vita.

La strada Luxor-Hurghada, allarme criminalità

A differenza delle altre, quel che rende poco raccomandabile il percorso che, dalla città di Luxor, arriva a quella di Hurghada, tra le più rinomate mete turistiche del Mar Rosso, non sono le condizioni del manto stradale o il maltempo ma i criminali. Sono diversi, infatti, i viaggiatori che, dopo il tramonto, si trovano costretti ad avanzare a fari spenti per evitare di essere attaccati da banditi e terroristi. E questo, naturalmente, aumenta la possibilità di causare o trovarsi coinvolto in terribili incidenti.

Il tunnel di Guoliang, bellezza e rischio

Scavato nella roccia delle montagne Taihang a partire dal 1972 dagli abitanti dell’omonimo villaggio, allora raggiungibile soltanto tramite passaggi montani accidentati, il tunnel di Guoliang possiede un fascino tale da essere considerato, più che una semplice strada, una vera e propria attrazione turistica. Quel che rende problematici i suoi 1200 metri di lunghezza tanto ai pedoni quanto ai mezzi di trasporto sono curve e pendenze spesso inaspettate, elementi che giustificano l’abitudine dei locali a definirlo ‘la strada che non concede errori’.

Passage du Gois, pericolo alghe

Situata lungo la costa atlantica della Francia, il Passage du Gois è vittima, almeno due volte al giorno, delle maree. Per questo motivo, l’asfalto sembra costantemente ricoperto di alghe molto scivolose, che rendono il tratto stradale difficile da percorrere in sicurezza anche quando è al di sopra del livello del mare. Nonostante questo, però, viene spesso inserito nei circuiti del Tour de France e attraversato in bicicletta da impavidi ciclisti.