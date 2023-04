Dalla strada al palco, stasera su Rai2 ospiti Renga e la signora Coriandoli

Quarto appuntamento con Dalla strada al palco, il programma di Nek quest’anno alla seconda stagione. Stasera 18 aprile, alle 21.25 su Rai2, l’artista guiderà una puntata alla scoperta dei migliori artisti di strada italiani, che giungeranno da ogni angolo del nostro Paese per mostrare il loro talento. Cantanti e musicisti, ma anche giocolieri, maestri del fuoco e danzatori si alterneranno in scena a caccia di un posto in finale. Ogni episodio mette in palio tre pass per l’ultimo atto della trasmissione, in programma martedì 2 maggio. Per decretare la classifica finale, oltre al conduttore e al pubblico, interverranno due ospiti speciali dal mondo dello spettacolo. Stasera sbarcheranno in studio la signora Coriandoli e Francesco Renga. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Dalla strada al palco, le anticipazioni di stasera 18 aprile 2023 su Rai2

Il nuovo appuntamento dello show Dalla strada al palco seguirà il format dell’intera stagione. Ciascun concorrente entrerà in scena per esibirsi nel suo migliore talento, mostrando al pubblico le sue capacità tramite cui accende le piazze della sua città. A seguire, in un breve dialogo con Nek, racconterà anche la sua storia, spiegando da dove nasca la passione per un mondo difficile ma entusiasmante. Si potranno dunque ascoltare storie commoventi, ma anche aneddoti divertenti e tragicomici. In una vera e propria festa, lo stesso Nek sarà protagonista di alcuni sketch sul palco, interagendo con pubblico e concorrenti. Porterà inoltre dal vivo alcuni dei suoi migliori brani che ancora oggi fanno ballare generazioni di appassionati. Ad accompagnarlo una speciale band sotto la direzione del Maestro Luca Chiaravalli.

Ogni appuntamento di Dalla strada al palco vanta la presenza di due ospiti speciali, nominati «passanti importanti». Per l’occasione sarà in studio la signora Coriandoli, al secolo Maurizio Ferrini, personaggio storico della comicità italiana che ogni domenica è ospite di Fabio Fazio al Tavolo di Che tempo che fa. Nek accoglierà poi il cantautore Francesco Renga, con cui potrebbe anche esibirsi in uno speciale duetto. I due presenteranno anche il tour che li vedrà assieme per nove tappe fra luglio e ottobre 2023. Come detto, la puntata odierna di Dalla strada al palco assegnerà altri tre posti nella finalissima del 2 maggio. La scorsa settimana si sono qualificati la cantante calabrese Serena Ventre, alias Ashes, e l’Uomo Youtube, comico e poeta lombardo di nome Giacomo Occhi. Con loro anche la band siciliana Acoustic Vibes Project.