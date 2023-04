Dalla strada al palco stasera su Rai2: ospiti Nino Frassica e J-Ax

Cantanti, musicisti e ballerini, ma anche giocolieri e imitatori. Questi i protagonisti di Dalla strada al palco, show di Nek che torna stasera 11 aprile alle 21.25 su Rai2 con il terzo appuntamento stagionale. Obiettivo principale sarà ottenere uno dei tre pass per la finalissima in cui potranno giocarsi il titolo di Miglior artista di strada italiano 2023. Per farlo dovranno convincere il pubblico da casa e in studio, il conduttore e i suoi due ospiti, i cosiddetti “passanti importanti”. Per l’episodio odierno arriveranno l’attore Nino Frassica e la star del rap J-Ax. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Dalla strada al palco, le anticipazioni di stasera 11 aprile 2023 su Rai2

Preziosa vetrina per i migliori artisti di strada italiani, lo show di Rai2 offrirà loro occasione non soltanto per mostrare il talento ma anche per raccontare la storia personale. Ciascuno dei concorrenti, prima o dopo la sua esibizione, si presenterà al pubblico, spiegando cosa lo abbia spinto a intraprendere questo cammino di vita piuttosto che altri. Momenti commoventi si alterneranno così a ricordi divertenti ed eccentrici, senza però far mancare mai il sorriso e la voglia di mettersi in gioco. Dalla strada al palco vedrà alternarsi quindi giocolieri, maestri del fuoco e ballerini, ma anche cantanti e musicisti che allietano le piazze delle varie città italiane con la loro arte. Ogni performance vanterà l’accompagnamento di una band sotto la direzione del maestro Luca Chairavalli. I migliori tre potranno tornare ad esibirsi il 2 maggio, giorno in cui si terrà la tanto attesa finale della trasmissione.

La scorsa settimana si imposero tre cantanti, capaci di sbaragliare la concorrenza grazie a esibizioni intense e di grande impatto. Hanno staccato il biglietto per la finale infatti la cantante lirica Eleonora Lorenzato, giunta dal Veneto, il siciliano Flavio Corona in arte Will e il duo siculo-friulano di Stefano Maria e Nicolò Cannizzaro, rispettivamente padre e figlio 11enne. Nek, conduttore e principale artefice del progetto Dalla strada al palco, non sarà solo. Come in ogni puntata, accoglierà in studio due “passanti importanti”, ossia rappresentanti vip del mondo dello spettacolo. Per l’occasione, sbarcherà la comicità di Nino Frassica, una vera habitué delle trasmissioni di viale Mazzini, e J-Ax. Per il rapper e fondatore degli Articolo 31 sarà un ritorno dopo aver ricoperto il ruolo di giudice per The Voice of Italy nell’anno di Suor Cristina.