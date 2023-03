Dalla strada al palco stasera su Rai2: format e ospiti dello show di Nek

Dopo il grande successo della prima stagione, torna su Rai2 Dalla strada al palco, show che racconta il mondo degli artisti di strada. Stasera 28 marzo alle 21.20 la prima di sei puntate che presenteranno, di volta in volta, 13 concorrenti diversi giunti da tutta Italia con un solo obiettivo: diventare il migliore. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Nek, al secolo Filippo Neviani, che si avvarrà dell’aiuto di alcuni ospiti speciali. Per il primo episodio arriveranno in studio Andrea Delogu e Carlo Conti, quest’ultimo tra gli ideatori della trasmissione. Oltre alla performance, ciascun concorrente racconterà la sua storia personale fra emozioni e commozione. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Dalla strada al palco, le anticipazioni di stasera 28 marzo 2023 su Rai2

Il format del programma vedrà la presenza dunque di 13 concorrenti per ogni puntata, ciascuno giunto da un angolo diverso d’Italia e non solo. Artisti di strada più o meno famosi nei loro quartieri, avranno così l’occasione di potersi esibire sul palcoscenico più importante del Paese, quello televisivo. Durante l’episodio offriranno al pubblico una performance delle loro migliori abilità, sperando di aggiudicarsi un posto nella finalissima. Ogni appuntamento mette in palio tre biglietti per l’ultimo atto, in cui si esibiranno quindi 15 concorrenti. La valutazione sarà opera del pubblico di Dalla strada al palco, cui si uniranno lo stesso conduttore Nek e alcuni ospiti eccellenti dello showbiz. Stasera 28 marzo arriveranno in studio Andrea Delogu e Carlo Conti nelle vesti dei cosiddetti “passanti importanti”.

Per la prima puntata, Dalla strada al palco vedrà in scena Davide Stramaglia, pianista che da anni anima la metropolitana di Londra, gli acrobati su pali oscillanti della ascolana Compagnia dei Folli fino alla jug band No Funny Stuff, che utilizza soltanto strumenti autocostruiti. Sbarcheranno in tv anche i giocolieri Giorgio Maria Laganà, Niccolò Nardelli e Giovanna Todisco, il violinista Isaac Minert, la cantante Martina Zaghi e il vocalist nonché magazziniere Joe Bless. Senza dimenticare il duo Riccardo e Celine, che allietano i passanti con i suoni di voce e violino, la cantante giamaicana Naimana e il ventriloquo Daniele. Infine, nell’episodio anche l’artista della sabbia Mauro Masi e la band Street Sharks. Il maestro Luca Chiaravalli accompagnerà tutte le performance con il suo personale complesso musicale.