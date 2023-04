Dalla strada al palco, stasera su Rai2 ospiti Paolantoni e Cirilli

Penultimo atto per Dalla strada al palco, in onda stasera 25 aprile alle 21.25 su Rai2. Oggi sarà possibile infatti scoprire gli ultimi tre concorrenti che martedì prossimo, 2 maggio, gareggeranno nella finalissima della seconda edizione del programma. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Nek, che si esibirà anche con alcuni dei suoi brani più famosi assieme agli ospiti. Per l’occasione, saranno in studio Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, già habitué di viale Mazzini con Stasera tutto è possibile e Tale e Quale Show. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche le puntate precedenti.

Dalla strada al palco, le anticipazioni di stasera 25 aprile 2023 su Rai2

Il quinto appuntamento dello show Dalla strada al palco decreterà gli ultimi finalisti della trasmissione. Ogni episodio infatti mette in palio tre pass per la finalissima, in programma la prossima settimana sempre su Rai2. Il 2 maggio i 15 migliori artisti di strada, fra cui cantanti, danzatori e musicisti, si contenderanno il premio di miglior rappresentante di categoria d’Italia. La loro esibizione dovrà convincere non soltanto Nek, ma anche il pubblico e i due ospiti della puntata. Per l’occasione, saranno in studio Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Martedì scorso hanno guadagnato il biglietto per l’ultimo atto il trasformista campano Carmine De Rosa e il pittore russo – siciliano di adozione – Mikhail Albano. Con loro anche la band siciliana Duo Fire Acrobats, ossia Andrea Scaglione e Aurora Di Cristina.

Ciascun concorrente di Dalla strada al palco porterà in scena un numero personale in cui metterà in mostra il suo migliore talento. Terminata l’esibizione, terrà un breve dialogo con Nek, durante il quale avrà modo di raccontare la sua storia, spiegando da dove nasca la passione per un mondo difficile ma entusiasmante. Troveranno così spazio storie dai tratti commoventi, ma anche aneddoti divertenti e tragicomici. In una vera e propria festa, inoltre, lo stesso Nek sarà protagonista di alcuni sketch sul palco, interagendo con pubblico e concorrenti. Porterà inoltre dal vivo alcuni dei suoi migliori brani che ancora oggi fanno ballare generazioni di appassionati. Ad accompagnarlo una speciale band sotto la direzione del Maestro Luca Chiaravalli.