Dalla strada al palco, stasera su Rai2 la finale: concorrenti e ospiti

Si chiude la seconda stagione di Dalla strada al palco, il talent show di Nek dedicato a giocolieri, musicisti e ballerini che animano ogni giorno le piazze del nostro Paese. Stasera 2 maggio, alle 21.20 su Rai2, andrà in onda infatti la finale, in cui i 15 concorrenti capaci di superare le prime fasi si contenderanno il premio di miglior artista di strada d’Italia. Sarà dunque possibile rivedere le esibizioni più interessanti della stagione, cui si aggiungeranno verosimilmente alcune novità. Alla conduzione ci sarà come sempre Nek, che di tanto in tanto prenderà in mano il palcoscenico per alcune performance personali. Ultimi ospiti saranno invece Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, “passanti importanti” che affiancheranno il pubblico nella votazione finale. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Dalla strada al palco, le anticipazioni della finale stasera 2 maggio 2023 su Rai2

Come negli episodi precedenti, ogni concorrente di Dalla strada al palco salirà sul palco per una breve esibizione del suo talento. Fra spettacoli di giocoleria e performance canore o di danza, ciascun finalista porterà in scena un numero personale sperando di ottenere i favori del pubblico. Le persone in platea, oltre ai telespettatori da casa, avranno infatti il controllo della gara, potendo votare il loro preferito. Si uniranno al giudizio dello stesso Nek e dei suoi due ospiti, che potranno dire la loro su ogni esibizione dei concorrenti. Il tutto sarà inoltre accompagnato da una band sotto la direzione del maestro Luca Chiaravalli. Ogni artista di strada avrà poi l’occasione di ricordare nuovamente la sua storia, come già fatto durante la sua prima apparizione.

Finalisti di Dalla strada al palco saranno il ventriloquo Daniele Tommasi, il violinista Isaac Meinert, il mimo Giacomo Occhi e il cantante lirico Naimana Casanova. E ancora, spazio per la chitarrista e cantante Martina Zanghi, la cantante lirica Eleonora Lorenzato, il cantante Flavio Coloma e il duo Father & Son Stefano Maria e Nicolò Cannizzaro. Fra i 15 finalisti anche l’artista Ashes, all’anagrafe Serena Ventre, la band musicale degli Acoustic Vibes Project, il trasformista Carmine De Rosa e i pittore Mikhail Albano. Chiudono il roster di finalisti gli acrobati Duo Fire Acrobast, la fast painter Laura Calafiori, il cantante Daniele Iezzi e il giocoliere Emanuele Marchione.