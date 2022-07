Strada dei Parchi, il Tar conferma la sospensiva

La vicenda dell’esproprio da parte del governo della concessione a Strada dei Parchi (gruppo Toto) della Roma-L’Aquila, si tinge di giallo. Maercoledì 27 luglio c’è stata l’udienza collegiale del Tar del Lazio per decidere se confermare o annullare la sospensiva relativa alla revoca in danno della concessione delle A24-A25, che lo stesso Tar aveva deliberato il 12 luglio, quattro giorni dopo il clamoroso passaggio di consegne con Anas imposto da un decreto ad hoc del governo, in seguito al ricorso della concessionaria. Ma all’indomani, dopo essersi preso un giorno di tempo, il Tar ha confermato la sospensiva dando ragione a SdP, mentre resta la data del 20 settembre per decidere nel merito.

Cosa c’è dietro al rinvio del Tar sulla sospensiva

Questo rinvio di un giorno ha una spiegazione precisa. In udienza i giudici del tribunale amministrativo hanno chiesto alle parti, gli avvocati di Strada dei Parchi da un lato e l’Avvocatura dello Stato dall’altro, di mettersi d’accordo sulla cosa più logica: estendere la sospensiva fino al momento della sentenza di merito. Sembrava che ci fosse l’ok, compreso quello del ministero delle Infrastrutture – forse influenzato dal fatto di sapere che l’Anas vede come fumo negli occhi di doversi prendere l’impegno di gestire le due autostrade, tanto più durante l’agosto – ma poi è arrivato il niet da Palazzo Chigi. Dicendo di parlare a nome di Draghi, il duo Roberto Garofoli e Francesco Giavazzi, ribattezzato G&G, ha fatto sapere che non intendeva demordere dalla richiesta che fosse sottratta subito a SdP la gestione dei due tratti autostradali. Sconcerto e decisione di attendere che si arrivi a più miti consigli, anche per evitare ricorsi al Consiglio di Stato. E se così non sarà, domani il Tar deciderà in piena autonomia.

L’ipotesi di frode processuale

Ma i gialli non finiscono qui. Un altro è emerso dalle carte dell’udienza. Tag43 ne aveva già scritto: nel testo del decreto di revoca del Mims del 7 luglio, poi fatto proprio dal governo lo stesso giorno, c’era scritto che le controdeduzioni di SdP presentate al ministero in risposte alle accuse di inadempienza erano ancora all’esame del Mims. Frase contraddittoria con la scelta unilaterale di revoca, che poi è stata cancellata in data 12 luglio. Questo significa che un pubblico documento è stato modificato dopo la presentazione del ricorso eliminando la frase “incriminata” e sui la concessionaria aveva costruito uno dei motivi di ricorso, affermando un profilo di illegittimità. Peccato che la data del documento sia rimasta quella di cinque giorni prima, cosa che a questo punto si configura come “frode processuale”, e di cui il Tar difficilmente potrà non tener conto.

Il terzo giallo riguarda il parere che l’Avvocatura ha dato al Mef, in cui si suggeriva di evitare la revoca della concessione. L’Avvocatura stamattina davanti al Tar ha detto che il documento non esiste, ma ne è stata prodotta una copia e comunque il Mef aveva confermato la sua esistenza.

La lettera interna al ministero sulla liquidazione dei Toto

Infine, agli atti dell’istruttoria del Tar del Lazio c’è una lettera interna al ministero (e precisamente da Morisco a Stancanelli) in cui si dice esplicitamente che la scelta di applicare l’articolo 35 per la revoca – per capirci, quello che non fu mai applicato ai Benetton nonostante i 43 morti di Genova – derivava dal fatto di poter così spendere meno per liquidare i Toto.

Domani si saprà se sarà SdP o Anas a gestire la Roma-L’Aquila fino al 20 settembre.