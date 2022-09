Se la sicurezza dell’A25 era un problema solo per Strada dei Parchi

Ancora un grave incidente causato dagli animali selvatici sull’autostrada Roma-L’Aquila. A farne le spese un grosso cervo di oltre 200 chili, travolto sull’A25 da un’auto con a bordo due persone, attualmente ricoverate in ospedale. Tragedia sfiorata e nulla di nuovo, si dirà, considerati i ripetuti incidenti causati dagli attraversamenti della fauna selvatica – cervi, orsi e caprioli soprattutto – lungo le corsie dell’autostrada che, tra Lazio e Abruzzo, attraversa ben sei parchi naturali (tra cui il Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise) oltre al massiccio del Gran Sasso. Peccato, però, che questa volta il povero ungulato doveva essere protetto dalle braccia, o meglio dalle recinzioni, di papà Stato, subentrato (momentaneamente) attraverso Anas nella gestione delle autostrade A24-A25, revocata alla concessionaria Strada dei Parchi proprio asserendo ragioni di sicurezza.

Tra le cause dell’esproprio improrogabili ragioni di sicurezza

Tra le cause dell’esproprio, su cui si pronuncerà nel merito domani il Tar del Lazio (che per ben due volte aveva disposto la sospensione del passaggio della gestione ad Anas, decisioni contrastata dal Consiglio di Stato), vi erano appunto improrogabili ragioni di sicurezza, che riguardavano anche i lavori di recinzione delle corsie prossime alle aree boschive. Interventi che, tra l’altro, erano già previsti nel tratto risultato fatale al grosso cervo. E invece, come spesso capita a seguito di nazionalizzazioni coatte e dal forte connotato ideologico, nulla cambia, e Anas fino ad ora non ha stanziato le risorse necessarie per le tanto attese barriere salva animali, chieste a gran voce negli ultimi anni anche dal concessionario privato.

Gli appelli inascoltati di Strada dei Parchi per la manutenzione straordinaria

La “protezione di Stato” non è dunque bastata, né poteva, per distogliere il grosso cervo dal pericoloso attraversamento. O forse il “collettivo ungulati” non ha ricevuto comunicazione del cambio di gestione in favore di Anas. E che dire delle associazioni animaliste, in passato iper-reattive nel denunciare gli assassini selvatici attraverso comunicati stampa e tweet, e stavolta silenti al cospetto della povera bestia defunta. Niente. Nessuna invocazione alla “vergogna” e nemmeno perentorie richieste di immediati interventi finanziari per dotare l’arteria autostradale di adeguate barriere. Invece il tema c’era e c’è tuttora, perché i chilometri in cui sarebbe necessario innalzare le barriere di protezione sono tanti, si avvicinano ai 100, e per farlo occorrono risorse, da inserire in quei lavori di manutenzione straordinaria per cui Strada dei Parchi ha ripetutamente denunciato l’assoluta urgenza senza ottenere risposta. Ma anche di questa sacrosanta richiesta non vi è traccia. Evidentemente il sangue del “cervo di Stato” vale meno.