Perizia sulla A24-A25: i viadotti sono sicuri, la manutenzione in ritardo non comporterà l’aumento dei costi

Nessun pericolo di crollo dei viadotti sull’A24, ma ritardi nella manutenzione. È quanto emerge dalla relazione dell’ingegnere Bernardino Chiaia, docente del Politecnico di Torino e consulente del Gup del Tribunale dell’Aquila, Guendalina Buccella, nell’ambito dell’inchiesta sullo stato dei viadotti nel tratto aquilano delle A24 e A25. «Gli ammaloramenti delle 13 opere oggetto di indagine non sono stati fortunatamente tali da inficiare o rendere critico l’utilizzo dell’infrastruttura dal punto di vista della sicurezza né hanno compromesso la sicurezza dei trasporti», si legge nella perizia, «pertanto si può affermare che non sussiste oggi pericolo di crollo conseguente al degrado». Il consulente poi aggiunge: «I ritardi nella messa in opera degli interventi di manutenzione ordinaria hanno causato un’estensione del degrado a volte sproporzionata alla causa d’innesco fisiologica con conseguente macroscopicità della diffusione dei difetti pur spesso cosmetici e non sostanziali per la sicurezza e relativo incremento dei costi di ripristino».

Dalla perizia emerge che «l’opera autostradale non ha perso il suo valore originario»

Le infrastrutture pubbliche gestite dalla concessionaria Strada dei Parchi non solo sono sicure staticamente ma il loro ripristino con i lavori di manutenzione ordinaria, che per lo stesso esperto «sono in ritardo», non comporteranno costi superiori rispetto alla data in cui dovranno essere effettuate. Quindi non c’è né danno erariale né la volontà del concessionario di procrastinare gli interventi per incassare più fondi. Dalla perizia infatti emerge che l’opera autostradale non ha perso il suo valore originario. Quanto dichiarato da Chiaia peserà a favore di Strada dei Parchi nel corso della udienza preliminare al tribunale dell’Aquila che dovrà stabilire se rinviare a giudizio o archiviare le posizioni di Carlo Toto, imprenditore pescarese patron della Toto Holding che controlla Sdp, di Gianfranco Rapposelli, amministratore delegato di Infraengineering, Igino Lai, direttore generale di esercizio di Strada dei Parchi, e Cesare Ramadori, amministratore delegato di Strada dei Parchi. Gli indagati sono accusati di attentato alla sicurezza e non corretta custodia e gestione delle A24 e A25. Sdp, da anni in contenzioso con il ministero per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili (Mims), sta effettuando interventi sulla rete, ad esempio sono stati abbattuti cinque viadotti di cui già riaperti. La concessionaria presenterà il pronunciamento di Chiaia anche in sede ministeriale soprattutto nella vicenda della richiesta della revoca anticipata in danno della gestione nella quale il Mims contesta anche la sicurezza di ponti e viadotti.