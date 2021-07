Stormi Webster, primogenita di Kylie Jenner (sorella minore di Kourtney, Kim e Khloe Kardashian) ha solo 3 anni, ha da poco imparato a parlare, non è ancora andata all’asilo, ma potrebbe già diventare un’imprenditrice, in pieno stile Kardashian. Nell’ultimo video della serie Youtube Inside Kylie Cosmetics che anticipa il rilancio della linea di make up e prodotti beauty che l’ha resa celebre, Jenner ha lasciato intendere che la bambina potrebbe dare il nome a un brand su cui stanno lavorando da qualche mese.

Stormi Webster protagonista della linea Kylie Baby

Nessun dettaglio sul progetto, sulla data d’uscita e su quale sarà effettivamente il ruolo di Stormi. Secondo quanto riportato dalla Cnn, tuttavia, alcuni movimenti di Jenner farebbero pensare alla possibilità che si tratti della linea Kylie Baby. A maggio 2019, infatti, la 23enne avrebbe depositato il marchio di quella dovrebbe essere una collezione di passeggini, prodotti – inclusi creme e smalti – per la cura del corpo dei più piccoli, capi d’abbigliamento e curiosi travestimenti. Ipotesi avvalorata dalla pubblicazione su Instagram di una foto di Stormi durante il bagnetto con tanto di tag dell’account @kyliebaby, un profilo verificato, con oltre 800mila follower, ma ancora senza post.

Stormi Webster, nessuno è troppo piccolo per gli affari

Nonostante la giovane età, quindi, la bambina è già protagonista nelle vicende inerenti gli affari di famiglia «Sei il prodotto degli individui di cui ti circondi, della gente che viene a contatto con te e con la tua famiglia», ha spiegato Jenner nel filmato, «Le mie sorelle e mia mamma mi hanno influenzato molto e sono diventata quella che sono grazie a loro. Stormi ha la fortuna di poter fare affidamento su tante persone preziose e coraggiose ma, soprattutto, ha un sacco di esempi femminili a cui ispirarsi». Soprattutto quello della mamma che, spesso, la porta in ufficio per averla vicina e farle conoscere meglio il suo lavoro. «Nella sede di Kylie Cosmetics, Stormi ha il suo ufficio, tutto arredato e con un tavolino e una sedia da cui si occupa del suo business».

Per Stormi Webster non è un debutto assoluto

Non è la prima volta che la più giovane tra le sorelle Kardashian lavora fianco a fianco con la figlia. Qualche anno fa, infatti, ha lanciato sul mercato una palette di ombretti nata da un brainstorming durante il quale la bambina le avrebbe consigliato di scegliere il viola come colore del packaging e le farfalle come motivo decorativo. «Ho visto la piccola passare dalla culla ai meeting», ha aggiunto Megan Mildrew, dirigente dell’ufficio commerciale di Kylie Cosmetics. «Era una neonata e ora siede al tavolo con noi, gioca col make up e si vede che le piace farlo. Kylie la sta instradando verso la direzione giusta ed è davvero bello poter assistere a questa crescita. Un giorno, forse, ci ritroveremo a lavorare anche per Stormi. Chi lo sa».