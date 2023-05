Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare stasera su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità

Geoffrey Rush e Jai Courtney sono protagonisti di Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare, in onda stasera 1 maggio alle 21.40 in prima visione su Canale 5. La trama racconta la storia di un anziano uomo d’affari che si diletta a passare il tempo con i suoi nipoti. Un giorno decide di raccontare loro la sua infanzia, ricordando quella volta in cui decise di salvare un pellicano orfano. Una scelta che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Nel cast anche Finn Little, Morgana Davies ed Erik Thomson. La regia è invece opera di Shawn Seet. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app Mediaset Infinity.

Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare, trama e cast di stasera 1 maggio 2023 su Canale 5

La trama del film ha inizio con Michael Kingley (Geoffrey Rush), anziano businessman ormai in pensione, che trascorre il tempo libero con i nipoti. Dopo una lunga carriera di lavoro, ha infatti deciso di tirare i remi in barca e godersi la vecchiaia, dedicandosi soltanto alla famiglia e alla vita privata. Un giorno però torna in Australia, precisamente sul litorale meridionale, dove ha trascorso la sua gioventù assieme al padre. Sua nipote si sta infatti battendo per una causa ambientalista, in quanto una nuova legge potrebbe mettere a repentaglio l’ecosistema e i suoi abitanti. La vicenda ha un notevole impatto sulla vita di Michael che, una volta tornato nella sua terra natale, inizia a rivivere la sua infanzia.

Ricorda subito quando viveva con suo padre Tom (Jai Courtney) in una capanna sul mare, attraversando le tempeste e volando con i pellicani. Soprattutto, riporta alla memoria quel giorno in cui, ancora piccolo (Finn Little), ne salvò tre ancora cuccioli dalle grinfie dei cacciatori. Uno di loro, rimasto orfano di entrambi i genitori, si era legato a lui indissolubilmente, dando vita a un rapporto più profondo di ogni altra amicizia. Mr. Percival, come aveva deciso di chiamarlo, lo aveva accompagnato durante tutta la sua vita, condividendone gioie e dolori oltre che passando una lunga serie di avventure. Sarà proprio raccontando queste storie alla nipote che Michael ritroverà la passione di un tempo e deciderà di unirsi alla sua causa.

Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare, 5 curiosità sul film

Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare, il romanzo originale di Thiele

Il film di Seet è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Colin Thiele, adattato sul grande schermo già nel 1976 da Henri Safran. La versione moderna ha però adattato alcune parti della storia per renderla conforme al nuovo millennio.

Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare, nel cast c’è un aborigeno

Nel cast del film, accanto ai protagonisti, compare l’aborigeno Trevor Jamieson, appartenente alla tribù dei Ngarrindjeri. Il suo coinvolgimento ha rappresentato l’unione fra la narrazione e la cultura locale, che venera il pellicano nelle pratiche cultuali.

Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare, l’addestramento dei pellicani

Volto del protagonista da bambino è quello di Finn Little, qui al suo esordio davanti alla cinepresa. Per legare facilmente con i pellicani, presenti in numerose scene della pellicola, il ragazzino ha trascorso tanto tempo con gli animali, incontrandoli ancora cuccioli. Ha così guadagnato la loro fiducia, tanto che i pennuti lo hanno presto considerato parte della famiglia.

Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare, critica e incassi al botteghino

Il film ha totalizzato poco più di 4 milioni di dollari al botteghino internazionale, di cui circa 3.5 soltanto in Australia. In Italia ha guadagnato quasi 50 mila euro durante l’intero periodo di programmazione. Quanto alla critica, la pellicola vanta il 64 per cento di recensioni professionali positive su Rotten Tomatoes con un indice di gradimento del pubblico pari al 72 per cento.

Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare, nel 2018 è uscito un videogame

Nel 2018 è uscito anche un videogame, disponibile sulla piattaforma Steam, dal titolo Storm Boy – The Game che ripercorre le principali tappe della storia. È infatti possibile controllare sia il giovane Michael Kingley sia il pellicano Mr Percival in diverse missioni fra terra e mare aperto. Fra i passaggi più significativi c’è il salvataggio di alcuni marinai dalle onde in tempesta.