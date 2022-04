La storia di Nerida O’Callaghan, la regina delle miniature

Quella tra Nerida O’Callaghan e gli oggetti in miniatura è una storia d’amore che dura ormai da 30 anni. Era il 1980 quando, per la prima volta, entrava in un piccolo negozio di Sacramento, in California, e scopriva quello che, per lei, più che un semplice passatempo, sarebbe diventato una passione senza data di scadenza e un vero e proprio business. «Lo ricordo benissimo: per qualche istante, ho pensato di essere morta e di essere arrivata in paradiso», ha raccontato l’ex maestra elementare di Sydney in un’intervista al Guardian, «devo dire che le miniature mi hanno sempre affascinato ma è stato quel momento lì che mi ha fatto capire che sarebbero diventate parte della mia vita e del mio tempo libero».

Da una casa di bambole a un negozio di oggetti in miniatura: la storia di Nerida O’Callaghan

Ispirata da quella visita, O’Callaghan ha iniziato a lavorare alla creazione di una casa di bambole, la prima prova che gli appassionati come lei intraprendono nel momento in cui decidono di approcciarsi al mondo degli oggetti di piccole dimensioni. «Una volta completato quel progetto, inizi a comprare di volta in volta nuovi accessori perché riempirla di dettagli è la cosa più divertente», ha spiegato la 75enne, «a un certo punto, mi sono detta che quel che acquistavo lo avrei potuto fare direttamente a mano. E, così, ho iniziato a realizzare i mobili, poi i complementi d’arredo, il cibo e le piante, fino a darle le sembianze che ha ora». Quell’hobby, col tempo, si è trasformato in un’attività commerciale a tutti gli effetti, che ha sede nella sua villetta di Carlingford, in Australia. Un luogo magico dove vende articoli in miniatura a collezionisti e cultori, interessati ad abbellire i loro mini universi con microscopiche posate, giardini, rampe di scale, vini e formaggi che sembrano quasi veri.

Le conseguenze di una passione totalizzante e una visione del futuro poco rosea

Un trentennio di lavoro, ovviamente, l’ha inevitabilmente portata a un restyling del suo appartamento, necessario per lasciare spazio ai capolavori su cui ha messo mano. Come è successo nella sala da pranzo, dove il tavolo è stato spodestato da una riproduzione di Parigi di circa 3.6 metri, che include una cioccolateria, un’enoteca, una pasticceria e schiere di edifici residenziali in puro stile francese. Tutto realizzato con una cura del dettaglio quasi chirurgica. «Sono innamorata della Francia», ha sottolineato, «questo lavoro mi è decisamente sfuggito di mano e si è ampliato ogni giorno sempre di più».

Ma non è tutto oro quel che luccica. Pur essendo una delle protagoniste più attive della scena, popolata da una community che, prima di Internet, aveva modo di incontrarsi e scambiarsi idee e consigli solo in occasione di mostre e convention, O’Callaghan, negli ultimi tempi, ha iniziato ad avere seri dubbi sul futuro dell’arte della miniatura in una società in cui prendersi il tempo di creare senza fretta non è più contemplato: «In Australia, è sempre stata una disciplina molto praticata, la seconda tra gli hobby più popolari dopo la raccolta di francobolli», ha precisato, «eppure, di recente, sta accusando una forte crisi. Abbiamo aperto ben sei club e nessuno di loro è riuscito a sopravvivere. Molti dei membri si sono ammalati o hanno deciso di smettere. E le giovani generazioni, purtroppo, non hanno voglia di portare avanti l’eredità di chi li ha preceduti, stanno al computer e sembra non si interessino ad altro che non sia quello».

La risposta ottimista di JoAnne Bouzianis-Sellick

Completamente diversa, invece, la visione della collega JoAnne Bouzianis-Sellick, miniaturista di Adelaide specializzata nella realizzazione di modelli per il cinema d’animazione e conduttrice del programma Tiny Oz: «Per professione creo microscopici capi d’abbigliamento e oggetti di scena», ha dichiarato, «mi sento come se venissi pagata per andare all’asilo». Entusiasta e positiva, è convinta che il Covid-19 e i vari lockdown abbiano fatto innamorare parecchi giovani di un passatempo solo all’apparenza anacronistico: «In uno dei periodi più difficili della pandemia, sono stata per parecchio tempo in coda davanti a un negozio di modellismo e c’erano genitori e bambini pronti a condividere pomeriggi all’insegna delle attività manuali».

Un boost che, per Bouzianis-Sellick, arriverebbe anche dal tech: «Conosco parecchi 60enni, 70enni e 80enni che si sono fatti aiutare dai nipoti a stampare oggetti in miniatura con l’ausilio di dispositivi 3D», ha concluso, «gli adolescenti sono molto preparati dal punto di vista tecnico e nell’approccio ai device, ed è questa la strada giusta per coinvolgerli».