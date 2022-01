Storia di una ladra di libri stasera su Rete4: trama, cast e curiosità

Mediaset inizia la programmazione in vista della prossima Giornata della Memoria, in ricordo delle vittime del nazismo. Stasera 22 gennaio, alle 21,30 su Rete 4, andrà in onda Storia di una ladra di libri, film del 2013 tratto dal romanzo del 2005 La bambina che salvava i libri di Markus Zusak. Nel cast Sophie Nélisse, Emily Watson e Geoffrey Rush. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play. Il film resterà on demand anche sulla piattaforma Infinity.

Storia di una ladra di libri, trama e cast del film stasera 22 gennaio 2022 su Rete 4

A narrare la storia del film è la Morte, che racconta come si senta incredibilmente affascinata dagli esseri umani. Nella fattispecie, la trama si concentra su Liesel Meminger (Sophie Nélisse), che “incontra” la Morte per la prima volta nel 1938. La ragazza è in viaggio con la madre e il fratellino Werner, quando improvvisamente quest’ultimo muore e viene seppellito nei pressi della stazione. Durante la cerimonia funebre la ragazza, sebbene non sappia leggere, si appropria di un libro Il Manuale del Becchino, perduto da uno degli addetti alla sepoltura.

Quando la madre viene perseguitata dai nazisti, Liesel viene affidata ad Hans (Geoffrey Rush) e Rosa Hubermann (Emily Watson), sostenitori del partito di Hitler. Il suo analfabetismo le arreca le antipatie dei suoi coetanei, che a scuola la deridono. L’unico a prendere a cuore la sorte della ragazza è il suo vicino di casa, Rudy Steiner (Nico Liersch). L’intera storia si complica terribilmente quando Liesel stringe amicizia con Max Vanderburg (Ben Schnetzer), ebreo scampato alla Notte dei cristalli. Colto e sensibile, il ragazzo completa la formazione di Liesel, insegnandole così a leggere e scrivere. Fuori dalla loro casa, intanto, la guerra incombe.

Storia di una ladra di libri, 5 curiosità sul film stasera 22 gennaio 2022 su Rete 4

Storia di una ladra di libri, la dedizione alla parte di Emily Watson

Emily Watson, che veste i panni della nazista Rosa Hubermann, si calò incredibilmente nella parte tanto da non uscire mai dal personaggio. La sua scelta le arrecò non pochi guai, soprattutto durante un check-in all’aeroporto. Come riporta Imdb, si rivolse in modo burbero a uno degli impiegati dello scalo, che credeva fosse realmente una scontrosa donna tedesca.

Storia di una ladra di libri, Sophie Nélisse voleva partecipare alle Olimpiadi

Per il ruolo della protagonista Liesel Meminger, la produzione fece il provino a molte attrici diverse. Alla fine la scelta ricadde su Sophie Nélisse, a quei tempi promessa della ginnastica. Come ha dichiarato durante la promozione del film, la ragazza aveva pensato di non accettare la parte con l’obiettivo di arrivare alle Olimpiadi di Rio 2016. Innamoratasi del personaggio, decise di abbandonare per sempre lo sport, dedicando la sua vita alla recitazione.

Storia di una ladra di libri, la riluttanza di Geoffrey Rush

Uno dei volti principali del film è Geoffrey Rush, attore noto anche per la sua performance nella trilogia Pirati dei Caraibi accanto a Johnny Depp. Eppure l’attore inizialmente fu restio nell’accettare il ruolo, in quanto non abituato a lavorare con una protagonista così giovane rispetto a lui. Dopo un iniziale smarrimento, scelse di prendere parte al progetto, instaurando un’ottima alchimia con Nélisse.

Storia di una ladra di libri, il bestseller per 8 anni in classifica

Come detto, Storia di una ladra di libri ripercorre le vicende narrate nel libro del 2005 di Markus Zusak La bambina che salvava i libri. Dopo la pubblicazione del film, il romanzo ha vissuto letteralmente una seconda vita, entrando in classifica del New York Times e restandoci per otto anni consecutivi. Lo scrittore disse di aver tratto ispirazione per la trama dalla reale vita dei suoi genitori durante il periodo del nazismo.

Storia di una ladra di libri, la nomination agli Oscar e gli incassi

Il film ha sin da subito ottenuto il plauso del pubblico e della critica. Quest’ultima trova conferma nella nomination ai premi Oscar per John Williams nella categoria “Miglior colonna sonora”. Il compositore può vantare anche una candidatura ai Bafta e ai Golden Globes, senza però essere mai riuscito a vincere l’ambita statuetta. Grande successo anche in sala dove, nonostante il divieto ai minori di 13 anni, il progetto ha guadagnato 76 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 19.