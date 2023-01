Storia di una ladra di libri stasera su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità

In vista della Giornata della Memoria del 27 gennaio Mediaset ricorda le vittime dell’Olocausto. Stasera 24 gennaio, alle 21,40 su Canale 5, si parte con Storia di una ladra di libri, film del 2013 tratto dal romanzo del 2005 La bambina che salvava i libri di Markus Zusak. La trama ruota attorno a una giovane ragazza di nove anni, che vive con i genitori in Germania. Sotto l’egemonia del nazismo, trova conforto soltanto nei libri che ruba per imparare a leggere. Nel cast Sophie Nélisse, Emily Watson e Geoffrey Rush. Alla regia Brian Percival, vincitore di un Emmy Award per Downton Abbey. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play. Il film resterà on demand anche sulla piattaforma Infinity+.

Storia di una ladra di libri, trama e cast del film stasera 24 gennaio 2023 su Canale 5

La trama del film ha inizio in Germania, nel 1938, e vanta un narratore speciale. Voce degli eventi è infatti la Morte, che descrive la sua singolare attrazione per gli esseri umani, che la affascino incredibilmente ogni giorno di più. Protagonista della storia è però una bambina di nove anni, Liesel Meminger (Sophie Nélisse), che incontra per la prima volta il destino durante un viaggio in treno. Qui, mentre è affidata alle cura di sua madre, vede morire il fratello Werner, che viene seppellito in un cimitero non lontano dalla stazione. Durante la cerimonia funebre Liesel, sebbene non sappia leggere, si appropria de Il Manuale del Becchino, libro perduto da uno degli addetti alla sepoltura. Quando la persecuzione nazista giunge alla sua porta per accanirsi contro la mamma, Liesel viene affidata ad Hans (Geoffrey Rush) e Rosa Hubermann (Emily Watson).

Hans è un gentile imbianchino, che non trova lavoro in quanto non intende iscriversi al partito di Hitler. La moglie si guadagna da vivere lavando il bucato delle famiglie abbienti e ha un cuore d’oro ma un pessimo carattere. Liesel cresce con il fascino dei libri, ma il suo analfabetismo le arreca antipatie dai suoi coetanei, che a scuola la deridono senza sosta. L’unico a prenderla a cuore è il suo vicino di casa, Rudy Steiner (Nico Liersch). L’intera storia si complica terribilmente quando Liesel stringe amicizia con Max Vanderburg (Ben Schnetzer), ebreo scampato alla Notte dei Cristalli. Colto e sensibile, il ragazzo completa la formazione di Liesel, insegnandole così a leggere e scrivere. Fuori dalla loro casa, tuttavia, la guerra incombe.

Storia di una ladra di libri, 5 curiosità sul film stasera 24 gennaio 2023 su Canale 5

Storia di una ladra di libri, il rapporto di Emily Watson con il personaggio

Emily Watson, che veste i panni di Rosa Hubermann, si calò incredibilmente nella parte tanto da non uscire mai dal personaggio. La sua scelta le arrecò non pochi guai, soprattutto durante un check-in all’aeroporto. Come riporta Imdb, si rivolse in modo burbero a uno degli impiegati dello scalo, che credeva fosse realmente una scontrosa donna tedesca.

Storia di una ladra di libri, il poster d’epoca con i fenotipi ariani

Nel corso del film, dopo l’affidamento ai coniugi Hubermann, la giovane Liesel inizia a frequentare la scuola per porre rimedio alla sua incapacità di leggere. Su una parete della struttura è possibile vedere un poster d’epoca, ricostruito con accuratezza dalla produzione. Come si legge su Imdb, è una replica fedele dei vecchi mezzi di propaganda che il nazismo usava per ricordare a tutti i fenotipi ariani ideali secondo il suo credo.

Storia di una ladra di libri, Sophie Nélisse era convinta di recitare con Emma Watson

Per il ruolo della protagonista Liesel Meminger, la produzione fece il provino a molte attrici diverse. Alla fine la scelta ricadde su Sophie Nélisse, promessa della ginnastica che sognava le Olimpiadi. Dopo il casting, la ragazza confuse il nome di Emily Watson con quello di Emma Watson, tanto da pensare di poter dividere la scena con l’allora star di Harry Potter. Disse in giro che avrebbe recitato accanto ad Hermione, salvo poi ricredersi non appena scoperto che si trattava di un’altra interprete.

Storia di una ladra di libri, il bestseller per 8 anni in classifica

Come detto, Storia di una ladra di libri ripercorre le vicende narrate nel libro del 2005 di Markus Zusak La bambina che salvava i libri. Dopo la pubblicazione del film, il romanzo ha vissuto letteralmente una seconda vita, entrando in classifica del New York Times e restandoci per otto anni consecutivi. Lo scrittore disse di aver tratto ispirazione per la trama dalla reale vita dei suoi genitori durante il periodo del nazismo.

Storia di una ladra di libri, la nomination agli Oscar e gli incassi

Il film ha sin da subito ottenuto il plauso del pubblico e della critica. Quest’ultima trova conferma nella nomination ai premi Oscar della colonna sonora di John Williams, leggendario compositore che vanta in bacheca cinque statuette e 25 Grammy Awards. Sue le note, fra gli altri, di Indiana Jones, Star Wars, Harry Potter, Lo Squalo e Jurassic Park. Grande successo anche al botteghino dove, nonostante il divieto ai minori di 13 anni, Storia di una ladra di libri ha guadagnato 76 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 19.