La Storia Infinita, stasera su Paramount Network: ecco che fine hanno fatto i protagonisti del film?

Barret Oliver è uno dei protagonisti de La Storia Infinita, in onda questa sera, martedì 16 novembre 2021, alle 21.10 su Paramount Network. Diretto da Wolfgang Petersen nel 1984 e ispirato all’omonimo romanzo di Michael Ende, racconta la storia di Bastian, un ragazzino di New York che, risucchiato da un libro, finisce in un regno fantastico prossimo alla distruzione.

La Storia Infinita: le cose da sapere sul film in onda stasera su Paramount Network alle 21.10

La Storia Infinita: la trama

Bastian ha 10 anni, ha appena perso la madre e sta attraversando un momento di profonda tristezza. Non comunica col papà, preferisce stare da solo e, anche a scuola, tende a isolarsi. Motivo per cui, spesso, è vittima di bullismo da parte di alcuni ragazzi. Una mattina, per sfuggire alle angherie dei bulli, trova riparo nella vecchia libreria del signor Koreander. Il proprietario lo incuriosisce: è intento nella lettura di un grosso volume intitolato La Storia Infinita e non sembra gradire tanto la sua presenza. Da amante della lettura, il bambino rimane attratto da quel titolo e, approfittando di un momento di distrazione di Koreander, prende il libro e scappa velocemente verso scuola. Arrivato in ritardo, si rifugia nella soffitta dell’istituto e inizia a leggere voracemente l’opera. Il romanzo ha un potere misterioso e racconta la coinvolgente storia di un regno sconosciuto, Fantàsia, minacciato dall’avanzare di una forza ignota, Nulla, impersonificata da un famelico lupo, Gmork. La sovrana è una giovanissima Imperatrice che rischia di morire per un male che, giorno dopo giorno, sembra toglierle le forze. E, per salvarla, serve l’intervento di un uomo: soltanto lui potrà sconfiggere Nulla e regalare un lieto fine alla storia. Da questo momento, la vita di Bastian cambierà radicalmente: capirà di essere il prescelto, l’unico a poter influenzare il proseguimento del racconto e a mutare le sorti di Fantàsia.

La Storia Infinita: il cast

Accanto a Barret Oliver nei panni di Bastian, nel cast troviamo anche Gerald McRaney (padre di Bastian), Thomas Hill (signor Koreander), Noah Hathaway (Atreyu), Tami Stronach (Imperatrice), Moses Gunn (Cairon), Patricia Hayes (Urgl) e Sydney Bromley (Engywook). Il grande successo del film ha fatto sì che venissero prodotti anche i due capitoli successivi, usciti tra il 1990 e il 1994. Nonostante l’hype del pubblico, non ebbero il riscontro della prima pellicola.

La storia infinita: che fine hanno fatto i protagonisti?

1) Barret Oliver (Bastian)

Dopo il successo de La Storia Infinita, Barret Oliver (Bastian) ha preso parte a numerose altre pellicole girate negli Anni ’80: da Frankenweenie di Tim Burton a D.A.R.Y.L, passando per la saga di Cocoon. Oggi non si dedica più alla recitazione e insegna fotografia a Los Angeles. Ma non solo. Nelle vesti di giornalista, scrive articoli e monografie sull’arte fotografica e organizza workshop sulle tecniche più avanzate di stampa degli scatti.

Bastian (Barret Oliver) 29 anni dopo pic.twitter.com/DdyWXgcXxR — Stranger byb 🐼 (@byb80) November 3, 2013

2) Noah Hathaway (Atreyu)

La carriera di Noah Hathaway è iniziata molto prima di indossare i panni di Atreyu. A 3 anni, infatti, girava già spot pubblicitari e, nel 1978, aveva ottenuto il ruolo di Boxey nella serie fantasy Battlestar Galactica. Archiviata la parentesi attoriale, verso i 18 anni, ha spostato la sua attenzione sul ballo jazz e sulla street dance ma, a causa di un infortunio, è stato costretto a smettere. Un intoppo che lo ha portato a interessarsi alle gare motociclistiche e alle arti marziali, diventando un thaiboxer professionista e conquistando la cintura nera in diverse discipline come lo Shotokan.

3) Tami Stronach (L’Imperatrice Bambina)

L’iraniana Tami Stronach è approdata sul grande schermo proprio col personaggio dell’Imperatrice Bambina. Nonostante l’ottimo feedback della critica sulla sua performance e la fama ottenuta, si è allontanata quasi immediatamente dal mondo del cinema per volere dei genitori, convinti non si trattasse di un ambiente adatto a una bambina così piccola. Negli anni a venire, ha decisamente cambiato direzione: nel 1996 è entrata come ballerina nel corpo di ballo Neta Dance Company. Successivamente, ha studiato per diventare coreografa e ha firmato spettacoli come The Maid and the Marmalade.

4) Falkor (Il Fortunadrago)

Simbolo de La Storia Infinita, il Drago della Fortuna che salva Atreyu dalla Palude e aiuta Bastian a volare tra le nuvole sulle note di Neverending Story, non era altro che un modello di argilla animato attraverso le tecniche CGI e mosso da 15 burattinai. Con la fine delle riprese, è stato trasportato al Bavaria Filmstadt di Geiselgasteig, vicino Monaco di Baviera, dove è possibile vederlo da vicino, accanto a uno schermo blu che ricorda il cielo in cui volteggiava nel film.