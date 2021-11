Storia di una famiglia perbene, stasera su Canale 5: le anticipazioni degli episodi di oggi

Si avvicina il gran finale per Storia di una famiglia perbene. Stasera 17 novembre 2021, alle 21,45 su Canale 5, andrà in onda il penultimo appuntamento con la fiction di Stefano Reali con Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Carmine Buschini. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Storia di una famiglia perbene, la trama di stasera 17 novembre 2021 su Canale 5

La terza puntata di Storia di una famiglia perbene fa compiere alla serie un balzo di sette anni. La narrazione riprende infatti dal 1992 e vede Maria (Federica Torchetti) frequentare ormai l’ultimo anno di liceo. La ragazza si divide fra lo studio, l’attività di volontariato e le varie difficoltà che derivano dalla vita nel suo rione. Novità anche in campo sentimentale, dato che la ragazza ha ora un nuovo amore, Alessandro (Elia Marangon), studente di Bari dallo spirito rivoluzionario. Quest’ultimo è figlio di Ettore (Marco Falaguasta), colonnello dei Carabinieri trasferito al Comando di Bari con la precisa volontà di fare pulizia della rete criminale locale, soprattutto del clan Straziota.

A tal proposito, Michele (Carmine Buschini), dopo aver capito di dover rimanere in Puglia, ha abbracciato definitivamente le attività criminali della sua famiglia. Suo padre, don Nicola Straziota (Vanni Bramati), è infatti malato e, a causa del suo difficile stato di salute, non può occuparsi di numerosi affari rimasti in sospeso. Su tutti, un grosso traffico di stupefacenti con la malavita albanese, ancora ignara della sua malattia. Per l’uomo infatti è vitale che il suo stato cagionevole resti nascosto, altrimenti potrebbe offrire definitivamente il fianco alla supremazia di altri clan. Il boss è però convinto che proprio suo figlio Michele sia l’unico in grado di portar a termine l’accordo.

Quando tutto sembra ormai perduto, il destino decide di far riavvicinare ancora una volta Michele e Maria. Il loro incontro però manda su tutte le furie il padre della ragazza, Antonio De Santis (Giuseppe Zeno). La scorsa settimana, la fiction di Mediaset ha vinto la battaglia degli ascolti del prime time, aggiudicandosi il 17,7 per cento di share con un totale di 3,5 milioni di telespettatori.