Storia di una famiglia perbene, stasera su Canale 5: Vanni Bramati, carriera e vita privata dell’attore

Stasera 10 novembre, alle 21,45 su Canale 5, andrà in onda il secondo episodio di Storia di una famiglia perbene. La scorsa settimana, l’esordio della fiction con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari ha riscosso buoni risultati in termini di ascolti, con oltre 3 milioni di telespettatori pari al 17 per cento di share. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Storia di una famiglia perbene, trama e cast di stasera 10 novembre 2021 su Canale 5

Dopo il buon debutto, tornano in prima serata le avventure di Michele e Maria ispirate al romanzo omonimo di Rosa Ventrella. Nell’episodio di oggi un terribile incendio distrugge il peschereccio di Teresa (Simona Cavallari) e Antonio de Santis (Giuseppe Zeno), genitori di Maria (Federica Torchetti), i quali finiscono così sul lastrico. Per far fronte alla crisi di denaro, i due si vedono costretti a una drastica decisione: interrompere gli studi della figlia. Michele Straziota (Carmine Buschini), figlio di un boss della malavita locale don Nicola (Vanni Bramati), addolorato per l’amica, cerca dunque un modo per aiutarla, offrendole i soldi necessari per coprire le spese scolastiche. Il ragazzo non sa però che tale denaro deriva da traffici illeciti della sua famiglia, collusa con la mafia.

Maria, lusingata per il bel gesto, inizia così a guardare l’amico con occhi diversi. Intanto Antonio, deciso a conservare la sua immagine di uomo onesto sia nelle parole sia nei fatti, deve far fronte a una cruda rivelazione. Suo padre ha avuto rapporti stretti con la malavita. Ciò che però lo manda su tutte le furie è il fatto che anche suo figlio Vincenzo (Lorenzo Mazzotta) frequenta i figli di Don Nicola, con i quali pratica attività di contrabbando.

Vanni Bramati, carriera e vita privata dell’attore di Storia di una famiglia perbene stasera 10 novembre 2021 su Canale 5

Vanni Bramati, la carriera professionale

Volto del boss malavitoso Don Nicola Straziota è Vanni Bramati, attore nato a Bari il 22 febbraio 1972. Dopo la laurea in giurisprudenza, si è trasferito a Roma dove ha subito iniziato a lavorare come attore in varie serie televisive, tra cui Tutti amano Raymond e Casa Vianello. A spingerlo verso la carriera attoriale sarebbe stata la morte della madre, evento drammatico che gli ha fatto capire l’importanza e la caducità della vita e lo ha indotto a cercare realizzazione nel cinema e nella scrittura. La popolarità è giunta però solo nel 2000 grazie alla serie La squadra, in cui per cinque stagioni e quasi 150 episodi ha vestito i panni dell’agente di polizia Luciano Russo. Per la televisione si ricordano anche le sue performance in RIS – Delitti imperfetti, Un posto al sole, I Cesaroni, Don Matteo 9, L’isola di Pietro 2 e la recente Fino all’ultimo battito.

Vanni Bramati ha anche lavorato per il grande schermo. L’attore deve il suo debutto cinematografico a Giuseppe Tornatore che lo ha voluto nel suo Malèna (1999), film con protagonista Monica Bellucci. Di recente ha anche lavorato in Fratelli unici (2014) di Alessio Maria Federici e Lasciami per sempre (2016) di Simona Izzo. Nel 2010 è stato anche regista e coautore del documentario U megghie paise, i quattro mesi in cui Bari impazzì, storia di nove tifosi di differenti estrazioni sociali ma accomunati dalla passione per la squadra della loro città, dove il calcio è metafora della vita.

Vanni Bramati, vita privata e social

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Vanni Bramati ha sempre scelto il riserbo tanto che non si sa nulla riguardo un moglie o figli. Al momento comunque, secondo i rumors, sarebbe single. L’attore ha un profilo Instagram con 1305 follower dove pubblica prettamente scatti della sua carriera professionale.