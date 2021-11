Storia di una famiglia perbene stasera su Canale 5: Simona Cavallari, carriera e vita privata

Simona Cavallari e Giuseppe Zeno sono i protagonisti di Storia di una famiglia perbene, in onda stasera, mercoledì 3 novembre 2021, alle 21.25 su Canale 5. Basata sulla trama dell’omonimo best seller di Rosa Ventrella, la fiction racconta la storia di due giovani Romeo e Giulietta, Maria e Michele, e di un amore che sfida le faide familiari.

Storia di una famiglia perbene: le cose da sapere sulla miniserie in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Storia di una famiglia perbene: la trama

Storia di una famiglia perbene racconta gli anni compresi tra il 1985 e il 1992 attraverso gli occhi di Maria, ultima figlia di una famiglia di pescatori di Bari. Intelligente, caparbia e risoluta, cresce nei vicoli di un rione complicato assieme ai fratelli maggiori Vincenzo e Giuseppe e si ribella alla muta sottomissione della madre che subisce, inerme, le violenze del marito Antonio De Santis per il bene dei suoi figli. La vita in famiglia non è affatto semplice e l’unica salvezza per la bambina è la nonna Antoinette, che sa ascoltarla, capirla e aiutarla con affetto. In ogni tappa della sua infanzia e della sua adolescenza, è sempre presente Michele Straziota, compagno di scuola e figlio del boss Nicola. Anche lui non vive una situazione semplice: la madre e i fratelli vogliono coinvolgerlo nelle attività illecite di famiglia ma il suo unico desiderio è quello di suonare la chitarra e cantare, lasciandosi alle spalle una vita da mafioso che non gli è mai appartenuta. Costretto dal padre a dedicarsi a lavori di contrabbando, decide di non sottostare a un destino ormai deciso e si dà alla fuga. Nel tempo, l’amicizia tra i due ragazzi si rinforza fino a diventare amore, un sentimento che li porterà a perdersi e a ritrovarsi più volte negli anni, continuamente osteggiati dalle famiglie, da sempre in lotta tra loro.

Storia di una famiglia perbene: il cast

Oltre a Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, rispettivamente Antonio e Teresa De Santis, nel cast sono presenti anche Silvia Rossi nel ruolo di una Maria De Santis tredicenne, Federica Torchetti in quello di una Maria De Santis diciannovenne, Eugenio Ricchiardi nella parte di Eugenio De Santis, Lorenzo Mazzotta in quella di Vincenzo De Santis ed Elena Cantarone in quella di nonna Antonietta. Da non dimenticare anche Andrea Arru (Michele Straziota a 13 anni), Carmine Buschini (Michele Straziota a 19 anni), Vanni Bramati (Nicola Straziota), Vito Mancini (Salvo Straziota), Alessio Gallo (Carlo Straziota), Sonia Aquino (Angelica Straziota), Marco Falguasta (il colonnello Zarra) e Elio Marangon (Alessandro Zarra).

Storia di una famiglia perbene: le anticipazioni sulla prima puntata

Nella prima puntata in onda stasera, i telespettatori avranno modo di conoscere Maria, Michele e le loro famiglie. Siamo a Bari Vecchia, è il 1985 e Maria De Santis e Michele Straziota si incontrano per caso, quando il ragazzo salva la coetanea da una caduta in mare. Loro malgrado scoprono di appartenere a due mondi completamente diversi e a due famiglie totalmente agli antipodi: l’una dedita ad attività come la pesca, l’altra arricchitasi grazie ai traffici illegali nei quali è coinvolta. Nonostante queste differenze, però, i giovani hanno un grande sono in comune: migliorarsi ed evadere dal rione. Tra loro inizia subito a instaurarsi una forte amicizia che, in poco tempo, diventa qualcosa di più. Ma in casa il loro rapporto inizia a infastidire Antonio De Santis, deciso ad allontanare la figlia da Straziota.

Storia di una famiglia perbene: carriera e vita privata di Simona Cavallari

Storia di una famiglia perbene: Simona Cavallari, a metà tra cinema e tivù

Nata a Roma nel 1971, Simona Cavallari ha esordito giovanissima nel mondo della recitazione con un ruolo nel film per la tivù Colomba, diretto da Giacomo Battiato e uscito nel 1982. Il suo debutto al cinema non ha tardato ad arrivare: tre anni dopo, infatti, è arrivata sul grande schermo nella pellicola Pizza Connection di Damiano Damiani, esperienza che le ha regalato la sua prima parte da protagonista. Da quel momento in poi, la sua carriera si è evoluta a un ritmo inarrestabile, prendendo parte a progetti televisivi e cinematografici di spessore, da La Piovra 4 a Il sogno della farfalla di Marco Bellocchio, passando per Angelo nero, fiction in cui affianca Gabriel Garko, alle rappresentazioni teatrali Perpetua Song e Nella città l’inferno, fino a Amor nello specchio, Sospetti 2, La caccia, I figli strappati, La buona battaglia – Don Pietro Pappagallo e Il capo dei capi. A consacrarla alla fama, tuttavia, è stato il personaggio del vicequestore Claudia Mares nella miniserie Squadra antimafia – Palermo oggi. Tra i lavori più recenti, troviamo il film Lupo Bianco di Tony Gangitano, Storia di una famiglia perbene e, in uscita nel 2022, Viola come il mare. Numerosi anche i suoi camei nei videoclip di cantanti e cantautrici di spicco del panorama musicale italiano, tra cui Paola Turci, Daniele Silvestri, Luciano Ligabue e Fiorella Mannoia.

Storia di una famiglia perbene: vita privata di Simona Cavallari

Dal 1998 al 2009 l’attrice ha avuto una relazione col cantautore Daniele Silvestri, dalla quale sono nati due figli, Pablo Alberto e Santiago Ramon. Successivamente, si è fidanzata con il collega Roberto Libertini, col quale ha avuto il suo terzo figlio, Levon Axel. La coppia si è separata nel 2013 e, al momento, Simona Cavallari è legata a Giovannino Glorio.