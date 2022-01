Quando, il 7 gennaio 2021, Eladio e sua moglie Maria hanno accolto Felipe Turover tra le pareti della loro villa, non sapevano si trattasse di un’ex spia del Kgb e soprattutto che non avrebbe pagato l’affitto. Abituati da anni a cedere tramite Airbnb le stanze libere del loro chalet, i coniugi madrileni si sono trovati davanti il 56enne: corpo muscoloso, testa completamente rasata e uno spagnolo quasi impeccabile, tradito da una leggera cadenza russa. Gentile, collaborativo, tranquillo, sarebbe rimasto con loro una decina di giorni. Insomma, l’identikit di un ospite modello. Poi, facendo una rapida ricerca su Google, non hanno scoperto la sua reale identità. Scrivendo il suo nome nel browser, infatti, si sono accorti di essersi messi in casa un personaggio dal passato ambiguo: Turover, infatti, era stato un agente del KGB, i servizi segreti sovietici, con un ruolo importante nell’ascesa di Vladimir Putin dopo la dissoluzione dell’Urss.

La reazione alla scoperta dell’identità di Turover

Nonostante lo shock iniziale e il timore di poter essere in pericolo, non si sono fatti prendere dal panico. Sebbene l’uomo continuasse a prolungare misteriosamente il suo soggiorno di mese in mese, si mostrava, infatti, cordiale e affettuoso. Durante il suo periodo da spia, accedendo a una serie di dati secretati di una banca svizzera aveva contribuito a smascherare l’attività di corruzione portata avanti dall’allora presidente russo Boris Yeltsin. Ne venne fuori uno scandalo che si concluse alla fine del 1999 e indirettamente traghettò Putin al Cremlino.

Da settembre Turover non paga l’affitto

«Pensavo fosse una brava persona, che si era impegnata a lottare contro il crimine», ha raccontato la 64enne Maria a El País, «In più, non disturbava e pagava senza ritardi». Fino a un certo punto. Oggi, infatti, a un anno dall’arrivo, Turover non accenna a levare le tende e, da settembre, non paga la retta mensile. In più i coniugi non riescono a dormire. Ogni sera, chiusi a chiave in camera, sentono il coinquilino parlare al telefono in spagnolo, inglese, russo e francese. Turover, dal canto suo, esce di casa prestissimo e non rientra prima di sera. Afferma di andare in palestra, nonostante i dubbi della coppia che ha spesso minacciato dicendo di avere «il coltello dalla parte del manico», probabile riferimento a uno status di tutela di cui gode.A nulla è servito rivolgersi alle autorità: per sfrattare l’ex spia in maniera legittima, occorre un processo che potrebbe durare mesi. Intanto, il debito da 3mila euro continua a crescere e, con lui, anche la mole delle accuse ai danni di Turover. Che secondo Eladio e Maria avrebbe falsificato anche le ricevute di bonifico precedenti. L’uomo infatti giustificava con un guasto tecnico il sistematico, mancato arrivo dei soldi.

Un habitué della bancarotta

Figlio di un famoso interprete, fu proprio grazie al padre che, dopo anni trascorsi in un nascondiglio in Svizzera, Turover ottenne la nazionalità spagnola. La sua attitudine a indebitarsi fino al collo, invece, ha origini lontane: il suo nome, infatti, appare più volte nella lista dell’Associazione Nazionale degli Istituti di Credito Finanziario, un elenco di soggetti morosi compilato da aziende specializzate nella fornitura di acqua, luce e gas. Ma non finisce qui. Eladio e Maria sono venuti a sapere dalla Guardia Civile che, in passato, si era già rifiutato di pagare l’affitto al suo precedente proprietario e aveva conti in sospeso con numerose compagnie di autonoleggio.