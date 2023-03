Stoccarda, 45enne italiano uccide due persone e dà fuoco alla loro abitazione

Un 45enne italiano è stato arrestato ieri a Stoccarda di fronte ad un’abitazione in fiamme con l’accusa di aver ucciso un uomo e una donna e aver incendiato la loro abitazione. Le vittime sono state estratte dalle macerie ma sono poi morte in ospedale.

45enne italiano uccide due persone a Stoccarda

Stando a quanto appreso, le vittime sarebbero un 32enne e una 53enne. L’assassino sembrerebbe essere l’italiano fermato dalla polizia per strada, ma la vicenda è ancora poco chiara. Secondo il quotidiano tedesco Bild, la Polizia è intervenuta ieri martedì 28 febbraio 2023 in una palazzina della Wilehlm Geiger Platz. Uno degli appartamenti è stato infatti dato alle fiamme e all’interno le autorità hanno trovato due persone in gravi condizioni. Immediatamente trasportate in ospedale, le vittime sono morte.

Poco dopo, la Polizia ha fermato un uomo per strada nei pressi della palazzina. Il sospettato, quando è stato fermato, era in possesso di due coltelli. Il portavoce della polizia, Stefan Widmann, ha riferito che sul caso sta indagando la squadra Anticrimine e che le dinamiche sono assolutamente poco chiare.

Le prime ricostruzioni

Secondo alcune testimonianze, sembra invece che l’uomo stesse attendendo la polizia sul luogo del delitto. I poliziotti hanno trovato il 45enne all’ingresso della strada che si trova di fronte all’edificio in fiamme. Prima dell’arresto, la Polizia avrebbe anche fatto partire dei colpi di arma da fuoco come deterrente per il 45enne, il quale non risulta ferito.

Per quanto riguarda l’incendio scoppiato nell’abitazione, è stato domato e spento dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto. Per il momento, l’ipotesi più plausibile è che l’uomo abbia accoltellato le due vittime per poi dare fuoco alla casa. Non si sa ancora se tra le vittime e il killer vi fossero dei rapporti e non si conosce nemmeno il possibile movente.