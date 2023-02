Stipendi, le città dove si guadagna di più: a Milano 2,5 volte la media nazionale

La città italiana con gli stipendi più alti è Milano lo conferma la classifica stipulata dal Centro Studi Tagliacarne. Secondo posto per Bolzano e nelle prime posizioni non rientra nessuna città del Mezzogiorno.

Stipendi, i risultati di Milano e delle altre città

A Milano gli stipendi sono realmente alti. Secondo le statistiche infatti, in media un dipendente della città lombarda ha guadagnato 30.464 euro in un anno. Uno stipendio medio che supera ben di due volte e mezzo la media nazionale italiana di 12.473 euro e nove volte più alto di quello di Rieti nella classifica complessiva. La seconda città in classifica è Bolzano con 18.942 euro, seguita da Bologna con 18.628, Parma con 18.175 e la capitale Roma con 17.774. Oltre Milano altre città come Savona, Oristano e Sud Sardegna hanno registrato gli incrementi maggiori delle retribuzioni tra il 2019 e il 2021.

L’analisi degli stipendi è stata realizzata dal Centro Studi Tagliacarne. Il centro ha elaborato i dati che compongono il reddito disponibile a prezzi correnti. Completano le prime posizione della classifica le città di Reggio nell’Emilia 16.912 euro, Firenze 16.686 euro, Modena 16.572 euro, Vicenza 16.451 euro e Genova 16.031 euro.

L’analisi del direttore del Centro Studi Tagliacarne

Il Centro Studi Tagliacarne ha analizzato i dati e ha pubblicato i risultati. Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, li ha voluti analizzare e ha messo in evidenza un interessante dato statistico.

Le sue parole al riguardo sono state: «L’analisi dimostra che la geografia delle retribuzioni è diversificata territorialmente e sotto vari aspetti non rispetta la tradizionale dicotomia Nord-Sud. Infatti se confrontiamo la graduatoria del Pil pro capite con quella delle retribuzioni, vediamo che nel primo caso praticamente tutte le ultime trenta posizioni sono appannaggio di province meridionali, con la sola eccezione di Rieti, mentre in quella delle retribuzioni pro-capite troviamo ben dieci province del Centro-Nord, il che induce a riflettere sulle politiche dei redditi a livello locale».