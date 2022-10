Dipendenti comunali, Cdm approva incremento stipendi: fino a 1.900 euro in più

Il Cdm ha approvato l’incremento degli stipendi dei dipendenti comunali. Nell’ultimo consiglio dei ministri del Governo Draghi è arrivato il via libera al rinnovo dei contratti per gli enti locali. Prima era toccato a quello dei funzionari centrali e della Sanità. All’appello mancano solo i dipendenti della scuola.

Dipendenti comunali, Cdm approva incremento stipendi

Il Cdm ha approvato l’incremento degli stipendi dei dipendenti comunali. Dopo il via libera al rinnovo del contratto delle funzioni centrali e della Sanità, all’appello mancano solo il milione e trecentomila dipendenti della scuola. Per quanto riguarda gli aumenti del contratto degli enti locali, che comprende i dipendenti comunali e regionali, l’incremento retributivo medio del comparto è di 100,27 euro mensili lordi per tredici mensilità. Per il calcolo saranno considerate anche le risorse aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, ossia i fondi per il salario accessorio e per il nuovo sistema di classificazione. In questo modo l’incremento mensile arriva a 117,53 euro. Gli arretrati medi del contratto sono pari, secondo i calcoli dell’Aran, a poco meno di 1.900 euro.

«Al termine di questa straordinaria esperienza, non posso che esprimere la mia grande soddisfazione», ha commentato il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta. «Come avevo promesso, abbiamo riportato al centro dell’agenda di governo il tema del lavoro pubblico e restituito dignità e centralità ai volti della Repubblica. Essi sono sempre in prima linea anche nei momenti più difficili per il Paese, com’è stato durante la pandemia» ha proseguito ancora Brunetta. «L’auspicio è che il percorso continui, con lo stesso entusiasmo e la stessa convinzione, con il prossimo governo».

Le progressioni orizzontali di carriera

«Da gennaio ad oggi abbiamo concluso tre contratti nazionali, Funzioni centrali, Sanità e ora Funzioni locali, per circa 1 milione e 300mila lavoratori del settore pubblico. Ora occorre concentrare gli sforzi sul rinnovo del contratto dell’Istruzione e ricerca per il quale abbiamo calendarizzato quattro riunioni per i prossimi 14 giorni», ha spiegato il presidente dell’Aran Antonio Naddeo.

Così come è accaduto per gli altri contratti rinnovati, anche nelle funzioni locali arrivano le progressioni orizzontali di carriera. Si tratta di una sorta di scatti di stipendio strutturali, ossia incrementi stabili del trattamento economico. Il loro obiettivo è quello di portare una maggiore remunerazione al maggior grado di competenza professionale, progressivamente acquisito dai dipendenti. La sottoscrizione definitiva del contratto dovrebbe arrivare a metà novembre, dopo le verifiche di rito da parte della Corte dei Conti. Gli aumenti e gli arretrati per i dipendenti comunali e regionali, dunque, potrebbero essere pagati nel mese di dicembre.