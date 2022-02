Moda, dagli accessori agli abbinamenti: 6 tabù che diventeranno tendenza

Nella moda non esistono regole intoccabili. I diktat che, di stagione in stagione, si fanno spazio sulle passerelle o tra le pagine di una rivista hanno durata temporanea. Resistono fino a quando nuovi canoni non si impongono sulla scena, finendo per metterli in discussione. Fino a qualche anno fa nessuno avrebbe immaginato di poter indossare le sneaker a un party o la t-shirt oversize rimboccata nei pantaloni eleganti, eppure oggi tutto questo sembra normale. Per il 2022, i trend forecaster hanno già le idee chiare: lo street style incoraggerà anche i più reticenti a osare combinazioni all’apparenza azzardate e outfit fuori dai canoni. Dal mix and match alle paillettes indossate di giorno, i sei tabù che il fashion system abbatterà nei prossimi mesi.

Moda 2022: 6 abbinamenti insoliti che si apprestano a diventare la norma

Rosa e rosso, l’accoppiata che si oppone alla tradizione

Da sempre, designer ed esperti hanno insistito sulla scarsa compatibilità tra il rosa e il rosso. Di recente, però, l’audacia di influencer e fashion editor ha fatto sì che quest’accoppiata considerata per tanto tempo letale potesse imporsi sul mercato come una tendenza innovativa e piena di fascino, dimostrando che le due nuance possono funzionare a meraviglia in tandem. Ovviamente, non c’è da aspettarsi un risultato finale sobrio o low profile.

Abbinare abiti e accessori non è più cool

In genere, quando si fa shopping, la ricerca dell’accessorio è strettamente vincolata al resto del look, in modo tale da trovare un compromesso che renda l’insieme armonico e ben costruito. Si tratta, ormai, di storia vecchia. Per ravvivare un ensemble che rischia di risultare piatto e anonimo (ad esempio, blazer, camicia e jeans) giocare con borse e scarpe è fondamentale. Niente colori spenti o silhouette classiche: è necessario prediligere disegni estrosi, tessuti più lavorati e particolari e tonalità accese. Senza esagerare troppo e non perdendo mai di vista comfort ed eleganza.

Ventiquattro ore di paillettes

È finita l’epoca delle distinzioni ferree tra abbigliamento da giorno e da sera. Adesso scegliere un outfit total black per un brunch della domenica non è più un sacrilegio, così come sfoggiare strass, paillettes, stoffe satinate e brillanti in ufficio o per una passeggiata in centro il sabato mattina non fa più storcere il naso agli addetti ai lavori. L’importante è saper dosare bene ed evitare l’effetto accumulo.

Spazio al mix and match

Perché accontentarsi di mescolare solo i colori quando si può fare lo stesso anche con le stampe? Nella tecnica del mix and match, ci sono pochi requisiti da seguire: coordinare le scale cromatiche dei due tessuti e accostare motivi simili. Creando, ad esempio, coppie di fantasie geometriche (quadri e righe) o osare con il duo paisley e gusto psichedelico (entrambi d’ispirazione bohémienne).

Dalle nuove generazioni un arcobaleno di colori

Rimanendo sempre sulla linea del mix and match, le più impavide, spesso, propongono anche combinazioni che accorpano nuance decisamente agli antipodi e arricchite di monogrammi e decorazioni aggiuntive. Soprattutto le nuove generazioni, innamorate dello stile urban, ritrovano in questo mondo la loro cifra rappresentativa. Ed è per questo che un look fatto di un pantalone in pelle marrone, un trench in pelle blu, una maglietta rosa, delle scarpe da tennis fluo e un capello logato rappresenta la soluzione perfetta. Un equilibrio impeccabile tra il registro più glamour e quello casual e sportivo.

Short e minigonne a tutte le temperature

Se, un tempo, per indossare le gonne corte o i pantaloncini occorreva attendere l’estate e le alte temperature, adesso le cose sono cambiate. Nelle loro collezioni, gli stilisti propongono modelli sempre più striminziti e poco coprenti, da mettere con collant pesanti o leggings e un paio di anfibi vintage. Il freddo invernale non è più un problema.