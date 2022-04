Dalle maxi gonne a fantasia alle frange, i cinque must dello stile folk chic

Fantasie che ricordano terre lontane, frange come se piovesse e un tripudio di perline colorate. L’estetica folk è una delle poche che, contrariamente a quanto accade periodicamente nel mondo della moda, sembra resistere all’inarrestabile ricambio di tendenze, conservando uno spazio più o meno fisso sulle passerelle e nell’identità dei grandi brand di haute couture e dei colossi del fast fashion. Pur rinnovandosi per adattare i suoi capisaldi al cambio di stagione e allo spirito del tempo, questa curiosa mescolanza di riferimenti, che attinge dal gusto hippie, dalle influenze bohémienne e dall’etnico, continua ad affascinare stilisti e fashion victim che, soprattutto con l’avvento della stagione calda, ne sfoggiano i pezzi forti in riuscite combinazioni mix and match e outfit comodi e con la giusta allure. Seguendo l’esempio delle influencer e delle celebrità che, soprattutto nelle ultime settimane, sono state fotografate davanti alla celebre ruota panoramica del Coachella Music Festival con indosso camperos ricamati, gilet sfrangiati, top in crochet e maxi gonne gipsy.

Cinque elementi imprescindibili per un perfetto look folk-chic

Le maxi gonne, sinuose e colorate

Comode, fresche e ideali per una kermesse musicale nel deserto californiano o una passeggiata per le strade affollate di una calda metropoli. Le maxi gonne, grande passepartout dello stile folk, sono un capo versatile ed eclettico, facilmente declinabile nelle formule più svariate. Dior, ad esempio, le ha spesso accostate a camicie multicolor con scollo alla coreana, sottili gilet bolero in pelle o crop top ricamati che, nel design, ricordano molto le linee del bikini. Ma non è mancato chi, ad esempio, ha scelto di ‘alleggerirle’ con una semplice t-shirt bianca, preferendo osare sugli accessori, tra bijoux in nappa e collane lavorate a mano. Per le scarpe, due alternative tra cui scegliere: semplici sandali intrecciati o eleganti texani in pelle e pitone.

Vestiti etno-chic, tra paisley e stampe ikat

Lo slip dress, morbido e delicato, estroso senza mai essere eccessivo, non può decisamente mancare. Lo sa bene Etro che, da sempre, riempie le sue collezioni di affascinanti vestiti impreziositi da fantasie paisley, stampe ikat, design a contrasto, maniche ampie e balze a profusione. Elementi solo all’apparenza azzardati e che, in un’armonia tutta loro, trovano la cifra per spiccare senza stridere. In questo caso, data l’importanza dell’abito, meglio non esagerare troppo con il resto. Basta davvero poco per esaltarlo e ottenere l’effetto wow: uno stivale monocromo che richiami una delle nuance del tessuto, una shopper in rafia o una borsa in cuoio lavorato con una fibbia importante.

Frange a go go

Tra un ricamo e una piuma colorata, non si può dire di aver abbracciato con consapevolezza l’attitude folk se, nel proprio guardaroba, non si lascia lo spazio per un indumento o un accessorio con le frange. Frizzanti, dinamiche e stravaganti, sono ritornate in voga soprattutto sui chiodi e sulle giacche di pelle ma, tra le proposte scelte dai vip che hanno fatto la loro comparsa nel parterre del Coachella, non sono mancati mini gilet in simil cuoio e borse a secchiello in paglia super sfrangiate. Un po’ Texas, un po’ Grande Gatsby. Un po’ cowgirl, un po’ Daisy Buchanan versione street.

Zoccoli e camperos, il folk strizza l’occhio al vintage

Anche sul fronte scarpe, la filosofia che anima il trend lascia poco margine all’indecisione, vista la gamma di alternative interessanti tra cui scegliere. Si va dai camperos, in tinta unita, semplici e basic, oppure decorati e ben poco sobri. Per l’estate, invece, si può optare per sandali flat, freschi e inseribili in qualsiasi outfit, tanto da sera quanto da giorno, e zoccoli. L’attrazione per il rètro non risparmia neppure il folk che, attraverso grandi maison come Gucci, Chanel e Viktor & Rolf, recupera una calzatura d’antan, restituendole smalto attraverso dettagli glamour e vertiginose zeppe.

이름은 Diorquake Clog인거 같다 pic.twitter.com/mhFfKRIBQT — macrostar (@macrostar) October 10, 2018

Nappe, piume e pietre colorate: sì ai gioielli stravaganti

Ultimi ma non per importanza, gli accessori. Mettete da parte perle e gemme preziose perché è tempo di parure country. Ecco perché, in questo caso, è bene girovagare per i mercatini delle pulci o le bigiotterie, veri e propri scrigni di chicche con cui completare un look impeccabile. Le nappe colorate passano, da bluse e jeans, a orecchini e hoop earring e quei collier di perline e pietre che tanto ci piacevano da bambini ritrovano lo smalto perduto, diventando un mai più senza. Immancabili, ovviamente, le piume. Piccole, grandi, sfumate o monocolore, simbolo di un gusto senza tempo come le tradizioni che reinterpreta.