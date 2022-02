Melbourne, arriva il bosco verticale più grande del mondo

I grattacieli del Sth BNK di Melbourne sembrano avere tutte le carte in regola per fare la storia. Progettato dagli architetti dello studio Beulah, il complesso a doppia torre, che si prevede venga completato entro il 2028, ospiterà due edifici da record: una torre di 365 metri (altezza che, al momento, nessun altra struttura australiana riesce a raggiungere) e il giardino verticale più alto del mondo, con un percorso di 5.5 chilometri, più o meno il doppio della lunghezza della High Line, una delle passeggiate più suggestive di New York. Un ambiente all’avanguardia e al passo coi tempi, dove i turisti avranno addirittura la possibilità di trascorrere una o più notti nelle lussuose camere del Four Seasons Hotel. Che, in base a quanto annunciato di recente, occuperà gli ultimi piani della torre ovest, la più bassa delle due.

La nuova idea di lusso del Four Seasons Hotel di Melbourne

«Questo progetto rivoluzionerà il concetto di lusso a Melbourne, imponendo un nuovo standard e coinvolgendo gli ospiti in un’esperienza impareggiabile», ha spiegato Bart Carnahan, responsabile del settore business del franchising alberghiero, in un comunicato stampa riportato da CNN, «Tra l’hotel e la location, non ci sarà un’offerta analoga sul mercato». Attraverso la Sky Lobby del 63esimo piano, una sorta di hall dove saranno concentrati servizi di accoglienza e ascensori, gli ospiti potranno raggiungere rapidamente l’albergo di 210 stanze. Non si sa ancora quanti piani occuperà ma, quel che è certo, è che non si limiterà a offrire un pacchetto convenzionale: nel progetto, infatti, è prevista la costruzione di numerose aree dedicate al benessere e alla salute, spazi adibiti a ospitare eventi, un ristorante panoramico e un bar per meeting di lavoro o aperitivi con gli amici.

STH BNK, tra primati e design all’avanguardia

Con un investimento di 2.7 miliardi di dollari australiani (circa 1.9 miliardi di dollari americani), la STH BNK punta a stupire cittadini e viaggiatori con altezze da brivido: la prima torre supererà la Q1 Tower che, fino a oggi, ha tenuto stretto il suo primato con 322.5 metri, mentre la seconda si fermerà ai 273 metri. L’elemento che, tuttavia, catturerà maggiormente l’attenzione sarà, senza dubbio, il design. La facciata sarà punteggiata da terrazze di giardini alberati nella parte superiore e di felci e arbusti nella parte inferiore, per un totale di 12.500 metri quadri di spazio verde pubblico. Ma non finisce qui. I progettisti hanno pensato di fare le cose in grande, aggiungendo anche un centro da 2500 posti ideale per conferenze e spettacoli, una galleria d’arte da 3500 metri quadri, un marketplace dove i brand potranno esporre le loro collezioni ed, eventualmente, venderle e una selezione di negozi e boutique di prodotti d’alta gamma. Il luogo ideale per una vacanza da nababbi all’insegna del relax e della disconnessione.