Steven Tyler: salute, patrimonio e origini calabresi del cantante in riabilitazione

Cantautore, chitarrista, polistrumentista e attore statunitense, Steven Tyler (1948) è lo storico frontman della band hard rock Aerosmith: vediamo cosa si sa in merito alle sue origini calabresi, alla sua salute e al suo patrimonio.

Steven Tyler: le origini calabresi

All’anagrafe Steven Victor Tallarico, come si evince dal cognome è nato da una famiglia originaria dell’Italia. Suo nonno, il musicista Giovanni Tallarico, era infatti emigrato negli Stati Uniti da Cotronei, paesino di circa 5 mila abitanti nella provincia calabrese di Crotone. Una passione, quella della musica, che a Steven è stata trasmessa anche dai suoi genitori che in New Hampshire avevano un ristoro musicale chiamato Trow Rico Lodge. Fu proprio qui che iniziò la sua carriera, esibendosi in musical e intrattenendo gli ospiti prima di suonare la batteria nella band del padre, la Vic Tallarico Orchestra.

Dopo essersi esibito con diversi gruppi, si è messo insieme a Joe Perry e Tom Hamilton dando vita agli Aerosmith e realizzando quindici album in studio tra il 1973 e il 2012.

Steven Tyler: la salute

Nel settembre del 2006, l’artista ha annunciato che tre anni prima gli era stata diagnosticata l’epatite C e che aveva appena completato undici mesi di trattamento. Oltre a questo, ha sofferto di problemi di dipendenza da stupefacenti sin dagli anni Settanta, quando lui e il chitarrista degli Aerosmith Joe erano conosciuti come “Toxic Twins”, ovvero gemelli tossici. Nella successiva decade ha iniziato un lungo processo di disintossicazione, durante il quale ha però avuto una serie di ricadute con ricoveri continui. Nel 2017, ispirato da alcune donne con problemi di droga e vittime di abusi, ha anche aperto un centro alla periferia di Atlanta per ragazze vittime di violenze (Janie’s House).

Essendo nei primi mesi del 2022 ricaduto nell’assunzione di droghe, ha dovuto sospendere il tour che prevedeva anche una tappa a Milano (10 giugno). Questo l’annuncio della band: “Dopo un intervento chirurgico al piede per prepararsi a tornare sul palco e gestire il dolore, ha recentemente avuto una ricaduta ed è entrato volontariamente in un programma di rehab per concentrarsi sulla sua salute e sul suo recupero”.

Steven Tyler: il patrimonio

Per quanto riguarda la sua ricchezza, essa deriva principalmente dal successo del gruppo musicale che ha venduto oltre 150 milioni di album in tutto il mondo. Numeri che hanno reso gli Aerosmith tra le band rock più vendute di tutti i tempi e che avrebbero fatto raggiungere a Tyler un patrimonio netto stimato di circa 130 miliardi di euro.