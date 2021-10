Steve Jobs: cast e trama del film con Fassbender in onda stasera mercoledì 6 ottobre 2021 alle 21 su Iris

Michael Fassbender e Kate Winslet sono i protagonisti di Steve Jobs, biopic in onda stasera, mercoledì 6 ottobre 2021, alle 21 su Iris (sulla stessa rete in seconda serata andrà in onda Jobs con Ashton Kutcher).Diretto dal regista Danny Boyle e uscito nelle sale cinematografiche nel 2011, il film è ambientato nel backstage del lancio di tre prodotti iconici, il Macintosh 128K, il Macintosh 512K e l’iMac. Il focus sulla rivoluzione digitale guidata da Steve Jobs porterà il pubblico a conoscere il geniale imprenditore anche nei suoi lati più intimi, delineando il ritratto di un uomo intraprendente ma profondamente fragile.

Steve Jobs: le cose da sapere sul film in onda stasera su Iris alle 21

Steve Jobs: la trama

A metà tra film e documentario, Steve Jobs ripercorre, gli attimi prima del lancio dei tre prodotti di punta della Apple. Decisi a far pronunciare alla voce della demo la parola ‘ciao’, Steve Jobs e Joanna Hoffman chiedono aiuto all’ingegnere Andy Hertzfeld, mettendogli pressione e minacciandolo di fargli fare una pessima figura durante la presentazione. C’è poco tempo e l’unica soluzione a cui Hertzfeld arriva è falsificare la demo, utilizzando un prototipo del futuro Macintosh 512K. Nel frattempo, Jobs deve fronteggiare anche una delicata questione personale: la rivista Time ha insinuato che l’imprenditore possa essere il padre di Lisa, figlia dell’ex fidanzata Chrisann Brennan. Nonostante le numerose smentite, decide comunque di aiutarle, donando loro una casa e dei soldi per mantenersi. Ma non finisce qui. In una conversazione con il CEO John Sculley, l’uomo gli confida dei suoi problemi con un’eccessiva mania di controllo, spiegandogli che potrebbe dipendere da un forte senso di impotenza causato dall’abbandono dei suoi genitori biologici quando era piccolo. Storia che, da un giorno all’altro, viene utilizzata a suo svantaggio. Quando, delusa dai risultati macinati dalle ultime creazioni, la società decide di spodestarlo. Nonostante la batosta, non si dà per vinto e fonda la Next. Con la quale concepirà un modello di computer finalizzato a riconquistare la Apple. Missione che, non solo lo porterà all’obiettivo, spingendo la compagnia ad acquistare la neonata startup, ma lo farà diventare anche CEO. Quell’incarico gli permetterà di dare massima espressione al suo brillante intuito, grazie al quale lancerà sul mercato dispositivi innovativi come l’Ipod. E il resto è storia.

Steve Jobs: il cast del film

Accanto a Michael Fassbender e Kate Winslet nella parte, rispettivamente, di Steve Jobs e Joanna Hoffman, troviamo Seth Rogen nel ruolo di Steve Wozniak, Jeff Daniels in quello di John Sculley, Katherine Waterstone in quello di Chrisann Brennan, Michael Stuhlbarg in quello di Andy Hertzfeld e Sara Snook in quello di Andrea Cunningham. Da non dimenticare anche Adam Shapiro (Avie Tevanian), John Ortiz (Joel Pforzheimer), Stan Roth (George Coates) e John Steen (Mike Markkula). Presentato in anteprima mondiale al Telluride Film Festival a settembre 2015, è stato presentato nelle sale americane a ottobre 2015, quattro giorni dopo l’anniversario della morte di Jobs. In Italia è arrivato a gennaio 2016. La critica lo ha accolto positivamente, definendolo un lavoro preciso e puntuale, apprezzando particolarmente le interpretazioni degli attori e la sceneggiatura, acuta, estenuante, dolorosa e autentica.