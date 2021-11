Steve Bannon, la parabola dell’ex stratega di Trump

Steve Bannon si è consegnato alle autorità Usa per affrontare l’accusa di oltraggio dopo essersi rifiutato di comparire di fronte alla Commissione della Camera che indaga sull’assalto del 6 gennaio a Capitol Hill. Bannon – che il giorno precedente all’assalto al Congresso nel suo podcast aveva dato indicazioni precise sulla volontà di azioni clamorose – aveva giustificato il suo rifiuto a testimoniare appellandosi al “privilegio esecutivo” (“executive privilege”), il diritto presidenziale a non rivelare determinati argomenti al Congresso.

Bannon, da stratega di Trump all’allontanamento dalla Casa Bianca

Bannon, 67 anni era stato lo stratega di Trump durante la campagna elettorale del 2016. Dopo diversi screzi con il tycoon e la sua amministrazione, nel 2017 era stato allontanato dalla Casa Bianca. Nel 2018 era stato cacciato anche dal sito di destra Breitbart. La decisione era arrivata dopo la pubblicazione di commenti fortemente critici verso Trump nel libro Fire and Fury: inside the Trump White House di Michael Wolff in cui Bannon aveva messo in dubbio la salute mentale del presidente americano e allo stesso tempo ha denigrato il figlio, Donald Trump jr.

Bannon, l’arresto e la grazia concessa da Trump

Negli ultimi mesi della presidenza Trump, però, i due si erano riavvicinati e secondo la Commissione di inchiesta della Camera Bannon aveva sostenuto Trump nel tentativo di ribaltare il risultato elettorale. Nel suo ultimo giorno da presidente, Trump aveva graziato l’ex stratega arrestato a New York con l’accusa di cospirazione, frode e riciclaggio, assieme ad altre tre persone. Secondo il procuratore federale, Bannon aveva messo in piedi un sistema fraudolento legato alla raccolta di fondi online denominata “We Build the Wall”, fundrasing per finanziare la costruzione di una barriera contro i migranti su un tratto di confine tra Usa e Messico. Con “We Build the Wall” Bannon e gli altri tre arrestati – Brian Kolfage, veterano dell’Air Force di Miramar Beach, il finanziere Andrew Badolato e Timothy Shea – avevano raccolto più di 25 milioni di dollari. I quattro si sono sempre dichiarati innocenti. Eppure i movimenti bancari in mano alla procura dimostravano un giro di fatture false attraverso le quali Bannon avrebbe ricevuto 1 milione di dollari via una no profit che controllava.

Bannon e lo scandalo Cambridge Analytica

Il nome di Bannon, ispiratore dell’Alt Right, l’estrema destra americana, è legato anche allo scandalo di Cambridge Analytica, la società di consulenza politica britannica di cui è stato vicepresidente dal giugno 2014 all’agosto 2016, quando lasciò per diventare uno dei responsabili della campagna elettorale di Trump. Secondo Chris Wylie – la talpa da cui partì lo scandalo – Bannon, tre anni prima il suo incarico alla Casa Bianca, aveva cominciato a lavorare al programma per la raccolta di dati su Facebook finalizzata alla costruzione di profili dettagliati di milioni di elettori americani (si parlò di 87 milioni) su cui testare l’efficacia dei messaggi populisti che furono poi alla base della campagna elettorale di Trump. Per lo scandalo Facebook ha pagato una multa multimiliardaria.

Il progetto di internazionale sovranista e The Movement

Nei piani di Bannon c’era anche la creazione di una sorta di internazionale sovranista dal Brasile all’Europa. Oltre all’attivismo politico pro-Trump negli Stati Uniti, Bannon infatti ha contribuito a fondare l’associazione internazionale The Movement per promuovere il nazionalismo economico e le idee di destra radicale. L’ex stratega trumpiano vanta infatti una rete di amicizie e relazioni a livello europeo: dal Rassemblement National di Marine Le Pen alla Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che nel 2018 lo ospitò in modo trionfale ad Atreju.

Meeting this morning with Steve Bannon and Matteo Salvini. The Movement : He is in! pic.twitter.com/3RszHAIEwY — Mischaël Modrikamen (@modrikamen) September 7, 2018

Bannon e la nascita del governo gialloverde

Quando nacque il governo gialloverde sostenuto da Lega e M5s Bannon in un’intervista al New York Times disse di aver avuto un ruolo fondamentale nel convincere Salvini a dire di sì all’alleanza con i 5 stelle. «Siete i primi a poter davvero rompere il paradigma sinistra-destra», avrebbe detto ai suoi interlocutori, come raccontò il New York Times. «Potete mostrare che il populismo è il nuovo principio organizzatore».

Bannon eliminato da Twitter

Nel novembre del 2020 il suo account Twitter è stato sospeso permanentemente dopo che aveva suggerito che Anthony Fauci, consigliere medico capo del presidente, e Christopher Wray, direttore del FBI, avrebbero dovuto «essere decapitati».