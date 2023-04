Stephanie di Monaco è diventata nonna: è nata la figlia di Louis Ducruet

Tutto il Principato di Monaco è in festa per l’arrivo della prima figlia di Louis Ducruet, il primogenito della principessa Stephanie e dell’ex marito Daniel Ducruet. A dare l’annuncio dell’arrivo della royal baby monegasca è stato lo zio Alberto di Monaco: «Mio nipote e sua moglie Marie provano la gioia di essere diventati genitori di una bambina».

Stephanie di Monaco è diventata nonna

Il principe Alberto di Monaco ha dato la notizia mentre si trovava sul palco dell’Auditorium Ranieri III, dove ha consegnato i diplomi ai soccorritori della Croce Rossa monegasca. In poco tempo la notizia ha cominciato a circolare sulle fanpage Instagram della famiglia mentre, da parte della coppia reale, ancora non è arrivato nessun annuncio ufficiale.

L’arrivo della bambina è avvolto dal mistero, non è stato reso noto né il nome né la data esatta della sua nascita. Com’è successo a novembre scorso per la gravidanza, probabilmente Louis Ducruet e la moglie Marie Chevallier vogliono dare direttamente la notizia al Principato. In quell’occasione, infatti, la coppia, sposata dal 2019, fece l’annuncio sui social in modo alquanto bizzarro, posando insieme al loro cane che indossava un’ironica t-shirt con la scritta «Presto fratello maggiore». Insieme alla foto avevano pubblicato il commento: «Un’avventura sta per cominciare».

La coppia di neo genitori da sempre vive lontano dai riflettori e forse preferisce vivere questi primi momenti di gioia nella totale privacy: non stupirebbe la pubblicazione di un discreto messaggio sui social per dare al mondo la bella notizia.

L’arrivo della bambina rappresenta l’allargamento della royal family monegasca e l’ingresso ufficiale di Stéphanie di Monaco nel mondo dei nonni. Con la nascita della sua prima nipotina, Stephanie di Monaco a 58 anni è diventata nonna, una notizia che la principessa sperava di ricevere già tanto tempo fa.