Stephane Jarny, chi è il direttore artistico di Amici 22: età, carriera e biografia

Stephane Jarny è il direttore artistico scelto per il serale di Amici 22. Nato a Poissy, comune del dipartimento dell’Yvelines, il 25 ottobre 1968, è un coreografo molto apprezzato oltralpe.

Stephane Jarny direttore artistico di Amici 2022: chi è

Il coreografo è tra i più importanti della Francia, dove ha diretto musical e diversi programmi televisivi. La passione per la danza gli è nata quasi per caso da quando con la sorella, durante un’estate, decise di frequentare un corso di ballo. Fu proprio in quell’occasione che capì che quello sarebbe stato il suo futuro. Dopo la maturità si iscrisse all’Accademia di danza che gli permise anche di muovere i primi passi come coreografo. Dopo essersi dedicato al ballo per più di 10 anni, per Jarny arriva la vera svolta, la collaborazione con Kamel Ouali: è infatti diventato il suo assistente coreografo in diverse produzioni, tra cui musical famosi come Les Dix Commandements e Le Roi Soleil.

La carriera in Francia e l’approdo in Italia

Dal 2003 al 2010 Stephane Jarny comincia a muoversi da solo, curando le coreografie di À la Recherche de la Nouvelle Star, popolare programma francese, occupandosi delle scenografie di Miss Francia e delle coreografie dell’edizione francese del talent show canoro The Voice. Nel 2015, rientra tra i giurati di Got To Dance – Le Meilleur Danseur. Molto apprezzato nel suo paese, la fama di Jarny comincia a superare i confini: il coreografo, infatti, ha curato il programma Saturday Night Fever Australia e da qualche anno è in Italia dove collabora al programma Amici prendendo il posto di Giuliano Peparini nelle vesti di direttore artistico della fase serale del programma. Il suo è un nome sul quale la produzione del talent show di Maria De Filippi farà affidamento anche per le prossime edizioni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, tenuta abbastanza lontana dai riflettori, Stephane Jarny sembrerebbe impegnato con il ballerino Marc Moreau.