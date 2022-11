Stelle Michelin, il significato: come ottenerle e differenza tra una, due o tre

Le Stelle Michelin: qual è il loro significato e cosa rappresentano? Per poter capire bene cosa avviene nella competizione dedicata alla gastronomia, al turismo e al mondo della ristorazione – i risultati di quest’anno sono qui – è importante fare chiarezza su cos’è la guida Michelin. Si tratta di una guida di viaggio nata dal marchio di pneumatici per invitare gli automobilisti a sostare presso ristoranti rinomati per le loro caratteristiche. Più stelle ha un ristorante, più ottiene il riconoscimento della qualità del suo lavoro, più è quotato. Per questo, gli chef migliori fanno a cara per ottenere più stelline possibile e la competizione è altissima.

Stelle Michelin, il significato e cosa sono

Le Stelle Michelin sono state inventate perché per mantenere tascabile la guida, lo spazio dedicato a ogni singolo ristorante è davvero limitato. Per questo, è stato dato un voto in stelle. In più, ci sono altri simboli, che forniscono ulteriori indicazioni. In generale:

una stella si intende dire che quel ristorante è valido e vale la pena andarci;

due stelle, la guida consiglia il ristorante e vale la pena cambiare strada e allungare il percorso per andarci;

tre stelle, invece, si indica il fatto che quel locale è un’attrattiva: non si può dire di essere stati in un posto se non si è passati da quel ristorante.

Di conseguenza, le stelle sono una ventata pubblicitaria incredibile, ma rappresentano molto di più. Infatti, le stelle non sono messe a caso, ma ci sono dei giudici delle guide Michelin che vanno in incognito nei ristoranti e vanno a valutare come si comporta il locale.

Le stelle della giuria

I criteri di valutazione dei giudici sono: qualità degli ingredienti, maestria nella tecnica di cottura e maestria, personalità dello chef e valore e coerenza tra le portate. Dal 2021 è stata inserita la stella verde.

Si tratta del modo in cui le pietanze vengono preparate nell’ottica della sostenibilità ambientale. Per esempio, se quello chef sceglie ingredienti a chilometro zero, si potrebbe pensare che abbia una possibilità di ottenerla, anche se non basterà da solo.