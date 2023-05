Le stelle saranno invisibili entro 20 anni per l’inquinamento luminoso

Fra 20 anni potremmo non essere in grado di vedere più le stelle nel cielo. È quanto sostiene uno studio di Christopher Kyba, fisico del Centro tedesco per le Geoscienze, che ha puntato il dito contro l’inquinamento luminoso. In continuo aumento per l’espansione delle aree urbanizzate, già nel 2016 aveva precluso ad un terzo dell’umanità la possibilità di ammirare la via Lattea. Il fenomeno rischia di avere serie conseguenze in campo ecologico e naturalistico, dato che molte specie animali fanno affidamento sulle costellazioni per gli spostamenti e l’alimentazione. In parallelo, una ricerca britannica ha scoperto ripercussioni delle luci LED anche sulla salute umana.

L’inquinamento luminoso sta oscurando le stelle anno dopo anno

Come ha sottolineato Kyba nel suo studio, gli effetti dell’inquinamento luminoso stanno peggiorando senza sosta. La luminosità del cielo notturno sta aumentando del 10 per cento ogni anno, tanto che entro il 2040 potremmo dover dire addio alla vista di tutte le costellazioni. Ai ritmi attuali, infatti, un neonato del 2023 potrebbe riuscire a guardare a malapena un centinaio di stelle prima di raggiungere i 18 anni. «Astri e pianeti fanno parte della nostra vita», ha dichiarato al Guardian l’astronomo britannico Martin Rees. «È come se non si potessero più vedere i nidi degli uccelli». A oggi, già 2,5 miliardi di persone non possono sperimentare la bellezza del cielo stellato. Un privilegio che, come hanno confermato gli esperti, rimane ad appannaggio soltanto di alcune fasce ricche della popolazione.

Non vedere più le stelle nel cielo rappresenterebbe una perdita gravissima sia da punto di vista culturale sia scientifico. Per questo motivo, nel Regno Unito diversi parlamentari hanno chiesto al governo un intervento urgente per ridurre l’inquinamento luminoso. Fra le proposte principali spicca quella di nominare persino un ministro apposito che possa dedicarsi alla pianificazione di un nuovo sistema per frenare il problema. È necessario stabilire degli standard per schermare tutte le luci esterne e delinearne potenza e direzione. Secondo molti esperti, infatti, puntando gran parte delle lampadine verso il basso si potrebbe ottimizzare sensibilmente l’illuminazione e ridurre lo spreco. «Simili misure avrebbero un impatto enorme», ha concluso Rees, già presidente della Royal Society.

Animali e uomo, i rischi dell’inquinamento luminoso per l’ambiente

Oltre che precludere alle generazioni future la conoscenza del cosmo, l’inquinamento luminoso rischia di impattare sulla fauna mondiale. Numerose specie, tra cui tartarughe marine e uccelli migratori, utilizzano le stelle per andare alla ricerca di cibo e orientarsi. Una tecnica che ha per anni, prima dell’avvento delle nuove tecnologie, aiutato anche i marinai durante la navigazione. «In pochi conoscono le conseguenze negative dell’inquinamento luminoso», ha sottolineato Oscar Corcho, professore all’Università di Madrid. «È come negli Anni ’80 con il fumo». In parallelo, una ricerca britannica ha individuato potenziali collegamenti fra l’obesità nell’uomo e l’aumento degli impianti LED. Privi di luce rossastra, non stimolano i recettori con cui abbattiamo alti livelli di zucchero nel sangue oppure produciamo melatonina. Al fine di provare ulteriormente la tesi, un team dello University College di Londra installerà lampade a infrarossi negli ospedali per documentare eventuali miglioramenti.