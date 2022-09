Stellantis, proteste a Pomigliano: «Contributo anti inflazione ai francesi e non agli italiani»

C’è stata una vera e propria protesta nello stabilimento Stellantis di Pomigliano in queste ultime ore. I lavoratori asseriscono che il contributo anti inflazione promesso dall’azienda sia andato ai dipendenti francesi e non a loro.

La situazione che ha portato alla protesta nella sede Stellantis di Pomigliano

La notizia è stata diffusa ieri da France Press. I dipendenti francesi di Stellantis potranno ricevere un bonus di 1400 euro una tantum come incentivo per riuscire a combattere l’inflazione. Una soluzione del genere, in Italia non è stata affatto proposta. E si sono fatti sentire i dipendenti dello stabilimento Stellantis a Pomigliano d’Arco, in Campania.

Alcuni dipendenti hanno affermato: «Anche qui viviamo gli stessi disagi dei nostri colleghi francesi ed anche di più visto il caro bollette che in Europa sta colpendo maggiormente il nostro Paese. Confidiamo nel sindacato nelle prossime trattative sul salario, che ci tuteli e ci faccia avere quanto davvero ci spetta».

La proposta del sindacato italiano

Il sindacato italiano non ci sta e ha rassicurato i lavoratori facendogli sapere che sta contrattando con Stellantis per garantire un bonus che non sia una tantum ma che diventi strutturale. A questo proposito, il segretario generale della Fim di Napoli Biagio Trapani ha dato spiegazioni chiare.

Le sue affermazioni sono state: «Rispetto alla notizia del bonus in Francia per i dipendenti del Gruppo Stellantis, nel nostro Paese il negoziato per aumentare i salari dei lavoratori Stellantis, Iveco, Cnhi e Ferrari partirà nel prossimo mese. Ci auguriamo però che in Italia venga riservato lo stesso trattamento, ma non certo una tantum, cioè in forma stabile in busta paga ma per far ciò bisogna passare dal contratto nazionale. Abbiamo infatti già fissato con le altre organizzazioni firmatarie del Ccsl, per il giorno 10 ottobre a Roma, l’Assemblea dei delegati sindacali di tutti gli stabilimenti italiani per illustrare le nostre richieste per difendere il potere d’acquisto dei salari, per rinnovare le altre parti economiche legate al sistema premiante, oltre agli aspetti di natura normativa e di miglioramento delle condizioni di lavoro. Seguirà poi la fase di approvazione da parte delle Rsa e d’illustrazione nei luoghi di lavoro». Dunque, sembra che i lavoratori non debbano fare altro che attendere i prossimi sviluppi per ricevere le agevolazioni.