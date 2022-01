Stellantis restituisce in anticipo il prestito garantito da Sace

Come si vociferava da tempo, Fca Italy ha rimborsato in anticipo rispetto alla scadenza di marzo 2023 la linea di credito da 6,3 miliardi aperta con Intesa Sanpaolo con la garanzia per l’80 per cento di Sace, l’agenzia italiana per il credito all’export, nell’ambito del decreto Liquidità emanato dal governo e sotto la supervisione del ministero dell’Economia e Finanze e del ministero dello Sviluppo Economico. La notizia è stata confermata venerdì 28 gennaio da Stellantis dopo le indiscrezioni di Bloomberg di giovedì, quando il gruppo aveva annunciato di voler aumentare la propria presenza nella joint venture cinese con Guangzhou Automobile Group. La linea di credito, stipulata a giugno 2020, era stata strutturata per supportare la ripartenza e la trasformazione del settore dopo la pandemia Covid-19 fornendo liquidità alle attività degli stabilimenti italiani e a fornitori italiani. «La linea è stata determinante per il riavvio della produzione industriale e ha fornito continuità a progetti di investimento chiave per fornire un futuro sostenibile al settore automobilistico in Italia», si legge in una nota del gruppo.

Il timore che Tavares proceda con tagli e riduzione di investimenti in Italia

Ora si teme che il presidente e il Ceo di Stellantis, John Elkann e Carlos Tavares con le mani libere procedano a una riduzione degli investimenti in Italia. Il gruppo automobilistico, con il portafoglio in Olanda e la testa a Parigi, per ottenere il finanziamento aveva dovuto ingoiare il divieto di delocalizzare e la piena occupazione fino al 2023. Una volta chiuso i conti, il gruppo potrebbe procedere ai licenziamenti, togliendo al contempo al governo l’arma per opporvisi.

Il payback Day di Marchionne del maggio 2011

Tavares imiterà Sergio Marchionne che il 24 maggio 2011, davanti a un migliaio di dipendenti nello stabilimento di Sterling Heights dove si produceva la Chrysler 200 celebrò il “payback day”? Grazie all’intervento di alcune banche private, Marchionne restituì i prestiti al governo americano e a quello canadese per un totale di 7,6 miliardi di dollari comprensivi degli interessi maturati nel tempo con oltre sei anni d’anticipo. Il Ceo italo-canadese, che fece distribuire spillette con il logo Chrysler e scritto “paid” e la data 24 maggio 2011 (rosso e blu e stelle per gli Stati Uniti e rosso e foglie d’acero per il Canada), ricevette il plauso dalla Casa Bianca per la «sorprendente capacità di recupero della Chrysler, un segnale forte di come sta risorgendo l’industria automobilistica americana».