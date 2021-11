Chi è Stella Moris, la donna che Assange potrà sposare in carcere

Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, ha ottenuto il permesso di sposare la sua compagna Stella Moris nel carcere di Belmarsh, a Londra, dove è detenuto dal 2019 dopo che gli Stati Uniti hanno intrapreso un’azione legale per estradarlo. Alla fine, l’agognato nullaosta dal direttore del carcere è arrivato e in gran parte il merito va alla futura sposa. Ecco le cose da sapere su di lei.

Innanzitutto, Stella Moris non è nata con questo nome. Fino al 2012 si chiamava infatti Sara Gonzalez Devan. Avvocata esperta di diritto internazionale, è stata assunta nel team legale di Assange per evitarne l’estradizione in Svezia (e così lo ha conosciuto): per proteggere sé stessa e la famiglia, ha cambiato ufficialmente il suo nome, scegliendo un cognome inglese molto comune, ma con una “r” in meno (Moris anziché Morris) e il nome Stella perché, semplicemente, le piaceva. Tutti la chiamano così, ha raccontato, tranne i suoi genitori.

Good news: UK government has backed down 24h before the deadline.

Julian and I now have permission to marry in Belmarsh prison.

I am relieved but still angry that legal action was necessary to put a stop to the illegal interference with our basic right to marry.#Assange pic.twitter.com/pevOrfsPzd

— Stella Moris #FreeAssangeNOW (@StellaMoris1) November 11, 2021