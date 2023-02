Stella Egitto: film, fiction e vita privata della Maurizia di Buongiorno mamma

Stella Egitto è l’attrice che interpreta il ruolo di Maurizia nella serie di Canale 5 Buongiorno Mamma! È una delle attrici italiane più richieste del momento. Ha dimostrato, già dalle prime interpretazioni, un grande talento che le ha permesso di avere ruoli importanti nel mondo del cinema, del teatro e della televisione.

Chi è Stella Egitto

L’attrice è nata a Messina il 6 ottobre 1987 e si è trasferita a Roma da giovanissima per seguire la passione per la recitazione, alla quale si è avvicinata dopo la morte improvvisa del padre. Un evento che l’ha segnata profondamente e l’ha spinta verso il mondo del teatro e del cinema. Grazie alla lettura dei testi teatrali, infatti, è riuscita a superare la sofferenza della grande perdita.

Ottenuta la maturità, ha deciso di studiare all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico per poi seguire diversi corsi a Roma, a Milano e negli Stati Uniti. Ha preso parte a numerose commedie teatrali diventando un’attrice molto richiesta fino al debutto in TV nel 2007 con il film Decameron. Nel 2009 ha ottenuto un ruolo nella nona stagione di Distretto di Polizia.

Film, fiction e vita privata

Sebbene giovanissima, Stella Egitto vanta già una filmografia molto ricca. Il film d’esordio è stato Un altro mondo di Silvio Muccino, al quale sono seguiti: Sulla strada di casa nel 2012, Ti stimo fratello sempre nel 2012, In guerra per amore nel 2016, Malarazza – Una storia di periferia e Tu mi nascondi qualcosa nel 2017 e Detective per caso nel 2019.

In televisione è stata nel cast di molte fiction e film tv. Tra gli altri, si citano Mia madre per la regia di Ricky Tognazzi, Baciati dall’amore, Squadra antimafia – Palermo oggi 3, Questo nostro amore, Il commissario Montalbano e Non uccidere fino all’ultima interpretazione a Buongiorno, mamma! per la regia di Giulio Manfredonia dove veste i panni di Maurizia, una donna diventata mamma troppo presto e che nasconde qualche segreto nel suo passato. La mini serie è arrivata alla seconda stagione ed è trasmessa da Canale 5. Sulla sua vita privata non trapelano invece indiscrezioni: Stella Egitto è molto riservata e sarebbe felicemente single.