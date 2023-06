Stefano Subioli, chi è il medico romano morto nell”incidente sulla via Appia

Sabato pomeriggio sulla Appia Nuova, a Marino, è morto il 51enne Stefano Subioli. Per la vittima, scontratasi con un’auto mentre si trovava in sella alla sua Kawasaki 800, non c’è stato nulla da fare.

Chi era Stefano Subioli e la dinamica dell’incidente

Stefano Subioli era un medico del team del Campus Biomedico di Roma. Viveva ad Albano Laziale e sabato pomeriggio stava tornando a casa quando è stato coinvolto in un sinistro che gli è costato la vita. L’incidente è avvenuto all’altezza di via Colle Picchione, dove la sua Kawasaki 800 si è scontrata con una Honda Civic guidata da un uomo di 30 anni residente a Marino.

Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento. Il conducente della vettura ha avvertito il 112 con la richiesta urgente di un’ambulanza per un motociclista in condizioni serie e sul luogo del sinistro è immediatamente giunto il personale sanitario.

I paramedici hanno tentato di rianimare Stefano Subioli praticandogli il massaggio cardiocircolatorio. Ma a niente sono valsi i tentativi di rianimazione, il 51enne è morto sul colpo. Il 30enne che guidava la Honda Civic è stato sottoposto, come da prassi, ai test per alcol e droga nel sangue e i due veicoli sono stati sequestrati in attesa di ulteriori accertamenti.

Presenti per le indagini i Carabinieri, che hanno svolto i rilievi scientifici e stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. Via Appia Nuova è stata chiusa temporaneamente nel tratto interessato dal sinistro per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi dei militari.