Stefano Pioli, perché ha lasciato San Siro dopo la partita: è morto il cognato

Al fischio finale della partita con la Fiorentina il tecnico Stefano Pioli è andato subito via dallo stadio affidando a Maldini le interviste post-partita. Oggi, con un tweet della società rossonera, si è saputo del grave lutto del cognato dell’allenatore che aveva 63 anni: un dolore troppo forte per lui e per la sua famiglia.

L’addio di Pioli a San Siro: ecco perché

Ieri sera, al triplice fischio finale nella partita vinta contro la Fiorentina, il tecnico rossonero Stefano Pioli era andato subito via da San Siro. Non c’erano state spiegazioni per questo gesto subito dopo la partita ma il gesto era stato fatto «per motivi personali». Comunque, la spiegazione è arrivata oggi: il cognato di Stefano Pioli, l’allenatore del Milan, è morto nelle scorse ore.

Ecco perché Pioli, che già durante la partita molto cupo, è stato visto andare via in lacrime per raggiungere la sua famiglia a Parma, lasciando che il direttore tecnico Paolo Maldini si occupasse di tutte le faccende con la squadra nel post-gara. Difatti, Paolo Maldini ha commentato la prestazione della squadra per le interviste post-partita e ha accompagnato il team fuori lo stadio.

Il messaggio di Milan e Inter per la notizia devastante al tecnico

«Il Milan stringe commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca»: questo è il messaggio di cordoglio del club rossonero su Twitter per l’allenatore Stefano Pioli sconvolto per il lutto per la morte del fratello di sua moglie Barbara. Da quanto si è saputo, ha perso la vita a causa di un infarto a 63 anni. Una notizia, tragica per il tecnico, che ha ricevuto tramite messaggio, per questo ha lasciato subito lo stadio per raggiungere la città di Parma

Anche l’Inter ha espresso il cordoglio per il lutto che ha colpito l’allenatore tramite un tweet: «FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno a Stefano Pioli e alla sua famiglia in questo momento di lutto».