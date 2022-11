Stefano Pioli: chi era il cognato Luca, fratello della moglie Barbara

Luca aveva due figli e viveva da sempre a Parma, dove mercoledì si terranno i funerali. Con il tecnico rossonero aveva un rapporto fraterno che si era consolidato in oltre quarant’anni. Stefano Pioli, infatti, ha conosciuto la moglie Barbara da ragazzino, tra i banchi di scuola, e con lei la sua famiglia. Questa ha seguito la carriera di Pioli fin dall’inizio, quando debuttò nel Parma fra i professionisti, ed è sempre stata sua sostenitrice.

L’allenatore ha fatto sapere che ha molto apprezzato la vicinanza sincera di amici e tifosi, che si sono stretti a lui nel lutto riempiendolo di messaggi d’affetto. Anche i giocatori sono rimasti molto scossi per l’improvvisa scomparsa. Pioli ha lasciato lo stadio in lacrime, andando via di corsa, subito dopo la partita.

«Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere: c’è il campionato, la Coppa Italia, la Supercoppa, la Champions League. C’è un gruppo motivato e stimolato, quindi anche chi tornerà dal Mondiale lo farà con la mentalità adatta per fare il meglio possibile. È un campionato anomalo, particolare e difficile: stiamo facendo dei bilanci che non sono corretti, perché ci sono ancora 23 partite e c’è spazio per tutte le squadre. È anomalo anche il cammino del Napoli, sta facendo dei risultati incredibili», ha detto dal palco del teatro, parlando del momento del suo Milan.