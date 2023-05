Stefano Fresi, promessa di matrimonio in diretta tv alla compagna Cristiana Polegri

L’attore Stefano Fresi ha fatto una promessa di matrimonio in diretta tv, alla compagna Cristiana Polegri. I due stanno insieme da diciotto anni e hanno un figlio, Lorenzo.

La promessa di matrimonio di Stefano Fresi a Cristiana Polegri

Nel corso della trasmissione Da noi…a ruota libera condotta da Francesca Fialdini, il contenitore della domenica pomeriggio dove si intrecciano le storie di personaggi dello spettacolo, del cinema e della musica, c’è stato un momento davvero emozionante. Dopo essersi raccontato in una lunga intervista, Fresi ha infatti stupito tutti leggendo davanti alla padrona di casa e a tutto il pubblico in studio e a casa una solenne promessa di matrimonio alla storica compagna. Queste le sue parole: «Io sottoscritto Stefano Fresi con la presente mi impegno solennemente, senza possibilità di revoca e riserve, a prendere come mia sposa la qui presente Cristiana Polegri, entro e non oltre la data 25 dicembre 2024». Senza comunicare date precise, ha quindi lasciato intendere che ha intenzione di convolare a nozze entro la fine dell’anno prossimo.

I due stanno insieme da quasi 20 anni

Stefano Fresi, tra gli attori più apprezzati, è attualmente impegnato su Rai 1 con la serie Vivere non è un gioco da ragazzi e condivide con la compagna non solo l’amore per il cinema ma anche per la musica. Cristiana Polegri, infatti, è un’attrice, cantante e sassofonista. L’attore romano, 49 anni, è diventato noto al grande pubblico per il ruolo di Secco interpretato nel film drammatico Romanzo Criminale e vanta una carriera cinematografica di tutto rispetto. Ha recitato, tra gli altri, nei film Viva l’Italia e in Smetto quando voglio, interpretazione che gli ha permesso di ottenere una candidatura al David di Donatello come miglior attore non protagonista.

Lei, 41 anni, ha studiato presso la Scuola Popolare di Musica di Testaccio e si è specializzata in sassofono. Ma ha prestato il suo volto anche al cinema, interpretando alcune produzioni cinematografiche tra cui, nel 2009, Tutto l’amore del mondo.