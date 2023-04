Donnarumma senza poltrona, l’assist di Scannapieco al governo Meloni

Chi non vorrebbe un Pirlo in squadra? Perché va bene il finalizzatore, il bomber che deve fare gol. Ma è anche indispensabile l’uomo che al momento giusto veda gli spazi per l’assist vincente, il passaggio decisivo per segnare la rete. Continuando con la metafora calcistica, il governo Meloni ha trovato un assistman non nel suo perimetro, ma all’esterno. E il Pirlo della situazione è stato Dario Scannapieco, attuale amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti.

Donnarumma, il manager su cui si era impuntata la Meloni

E quale sarebbe stato l’assist fornito all’esecutivo? Riavvolgiamo un po’ il nastro alle ore convulse delle nomine ai vertici delle grandi partecipate di Stato. Martedì 11 aprile il quadro sembrava composto, con la premier Giorgia Meloni decisa a imporre il suo peso sul resto della maggioranza. Le anticipazioni davano come amministratore delegato di Enel Stefano Donnarumma, in arrivo da Terna. Pareva un’impuntatura di Meloni che su questo nome – uno dei pochi grandi manager pubblici a presentarsi alla convention pre-elettorale a Milano di Fratelli d’Italia – non voleva sentire ragioni. Con il passare delle ore però le pressioni per la lista dei vertici di Poste, Leonardo ed Eni (oltre che di Terna ed Enel) sono aumentate. E così dal Consiglio dei ministri di martedì non è uscita alcuna lista ufficiale, nonostante fosse attesa.

Giorgia, da pigliatutto a un passo indietro sulle nomine

C’era in effetti un problema su Enel. Forza Italia e Lega hanno puntato da subito sul tandem Paolo Scaroni–Flavio Cattaneo, come presidente e ad. Meloni alla fine ha ceduto. Doveva essere la “pigliatutto” delle nomine, con possibili ripercussioni future sulla tenuta del governo, e invece è arrivata la concessione nei confronti degli alleati. In sella a Enel sono saliti proprio Scaroni e Cattaneo. Il problema, però, si è subito spostato da Enel a Terna, dove erano destinati Giuseppina Di Foggia come ad e Igor De Biasio presidente. E allora che fine avrebbe fatto il manager su cui Meloni aveva tanto puntato e la cui destinazione per molti giorni sembrava blindata verso Enel? È in questo contesto che è arrivato l’assist da via Goito.

Fazzolari, l’uomo di raccordo tra la Cassa e Palazzo Chigi

I piani alti di Cdp sono entrati in contatto con il braccio destro di Meloni, Giovanbattista Fazzolari, uomo di raccordo tra la Cassa e Palazzo Chigi. Il messaggio aveva questo tenore: «Abbiamo la soluzione per Donnarumma». Sul piatto, infatti, i vertici di Cdp – su spinta dell’ad Scannapieco – hanno messo la testa di Enrico Resmini, ad di Cdp venture Capital. Una mossa per liberare un posto proprio per Donnarumma e risolvere la grana a Meloni.

Fra un anno si liberano altri posti, da Fs e Cdp in giù

Enel e Venture capital, con tutto il rispetto, non sono la stessa cosa. Tanto che lo stesso Fazzolari, ufficializzando di fatto l’incarico a Venture Capital a Donnarumma dalle colonne del Corriere della sera, ha sentito la necessità di specificare che si tratta di «un incarico di prestigio e responsabilità». Chi avrebbe avuto l’esigenza di dire la stessa cosa per il ruolo di ad di Enel? Comunque l’intuizione di Scannapieco è stata apprezzata. E anche dalle parti del governo l’idea non deve essere sembrata così malvagia. Per Donnarumma si tratta di un buon posto con ottimo stipendio. E soprattutto offre la possibilità di stare per qualche tempo lontano dai riflettori, dopo settimane passate sulle prime pagine dei giornali.

Tutto sommato il giusto modo per aspettare un annetto dopo il quale sono destinati a liberarsi nuovi posti in altre partecipate, come in Ferrovie dello Stato (partita però difficile, visto che Matteo Salvini la considera un suo territorio) e alla stessa Cdp. In questo scacchiere, Scannapieco si è guadagnato un bonus presso chi a oggi muove le fila a Palazzo Chigi. Un jolly da giocare al momento opportuno, in vista della scadenza dell’incarico tra 12 mesi. Dall’altra parte, Resmini è passato da un rinnovo che era dato per certo a giocare il ruolo di agnello sacrificale. Il costo di un assist alla Pirlo.