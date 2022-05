Stefano De Martino torna in Rai con un nuovo programma: tutti i dettagli

Dopo Made in Sud, Stasera Tutto è Possibile, Bar Stella, la Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro, Stefano De Martino si accinge a condurre un nuovo programma targato Rai: vediamo di cosa si tratta e chi lo affiancherà alla conduzione.

Stefano De Martino: nuovo programma Rai?

A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela su Dagospia: “In estate su Rai Due arriva il Fep-stivalbar. La società di Salzano produrrà uno show musicale in onda in prime time condotto dal duo “prezzemolino” Stefano De Martino e Andrea Delogu“. Stando a quanto riportato, si tratterà dunque di una trasmissione musicale sullo stile del Festivalbar e di Battiti Live.

Per il momento si tratta soltanto di una voce non ancora confermata né dai diretti interessati né tanto meno dall’azienda, ma potrebbe essere una piacevole sorpresa per chi attende il ritorno sul piccolo schermo del ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez.

Stefano De Martino e l’amicizia Andrea Delogu

Non è ignota l’amicizia che lega i due ipotetici conduttori, che nei mesi scorsi l’avevano anche raccontata durante la prima puntata di Rai Tonica, il programma scritto e condotto dalla stessa Delogu. Queste le parole che quest’ultima aveva speso su Stefano smentendo la notizia di un presunto flirt con lui: “E’ un amico a cui voglio molto bene, con cui faccio telefonate di ore nelle quali parliamo di questo lavoro che amiamo follemente. Ci diamo consigli, ci confidiamo cosa vorremmo o non vorremmo fare”.

E ancora: “È un amico con cui ho lavorato, sono andata a cena, al cinema, in discoteca, un amico vero insomma. Bene, prima del mio divorzio da Francesco, nessuno si era accorto di questa amicizia, poi quando sono diventata single mi sono trovata assalita dai paparazzi”. Quindi la smentita dell’ipotesi che li vedeva legati sentimentalmente: “Per chiunque non eravamo una coppia e andavamo a letto insieme, ma non tutto è come sembra. Lo devo ammettere, è difficile, è molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente e tonico come lui”.