Stefano De Martino diventerà zio: la sorella Adelaide è incinta

La sorella di Stefano De Martino è incinta e presto renderà zio il celebre ballerino e conduttore. A darne notizia è stata proprio la ragazza che, in occasione della Festa della Mamma, ha annunciato su Instagram: «Auguri a me che, nonostante la paura del cambiamento, diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne». Il commento è stato postato sotto ad una foto con la mamma e le zie.

Se Stefano De Martino diventerà zio, il piccolo Santiago avrà il suo primo cuginetto/a. Una lieta notizia resa nota proprio ieri, giorno dedicato alle mamme, in cui la giovane ha condiviso una foto insieme alle donne della sua famiglia accompagnata dalla seguente didascalia: «Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera e alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta. Auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me. Auguri a me che, nonostante la paura del cambiamento, diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne».

Un augurio speciale è stato pubblicato anche dal compagno Diego

La sorella di Stefano De Martino, dopo la relazione con Emanuele Vicorito, attore di Gomorra, ha iniziato una storia d’amore con Diego Di Domenico. Il futuro papà, sulla sua pagina Instagram Diego Di Domenico Managment, ha anch’egli dato la lieta novella: «Oggi è un giorno speciale, tutte le mamme ricevono gli auguri dai propri figli. È il primo che festeggi anche tu, auguri amore mio. Sono certo che sarai una mamma straordinaria». Adelaide De Martino è la sorella minore di Stefano ed è nata a Torre Annunziata il 9 Giugno del 1994. Molto seguita sui social, non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo.