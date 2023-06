Stefano De Martino e Gigi D’Alessio hanno litigato? L’indiscrezione

Gigi D’Alessio e Stefano De Martino avrebbero avuto una lite dietro le quinte della trasmissione Speciale 90° minuto – Sarò con te che trasmetteva la diretta della festa scudetto del Napoli organizzata allo stadio Maradona.

La presunta lite tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino

A renderlo noto è stato l’account social Pipol Tv, che riporta: «Prima della festa del Napoli c’è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i due si sono abbracciati)». Tutto sarebbe nato per divergenze di opinioni sulle canzoni che l’artista avrebbe scelto per l’esibizione sul palco e su un ospite, che De Martino non voleva assolutamente sul palco. Una lite che per fortuna si è subito appianata, con il chiarimento tra i due artisti e «la proposta di Gigi che è passata per la serenità di tutti». Nulla si sa invece sull’ospite della discordia, quello che il conduttore non avrebbe voluto sul palco.

Nessun commento sull’accaduto da parte dei diretti interessati

Nessun commento sulla vicenda è arrivato dai due protagonisti, che non hanno rilasciato dichiarazioni sulle indiscrezioni emerse che stanno creando un grande fermento sui canali social di entrambi. Sempre durante la puntata di domenica, Stefano De Martino era stato protagonista di un altro episodio di cui molto si è parlato. In tanti hanno infatti hanno notato che Emma Marrone, ospite del programma, era andata via dal palco senza salutare il conduttore (suo ex fidanzato). In questo caso però, la cantante non ha tardato a chiarire quanto successo con un video postato su Instagram che ha spento sul nascere qualsiasi illazione.