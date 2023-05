Stefano De Martino su Emma Marrone: «Dalla nostra rottura ci ha guadagnato»

In un una lunga intervista ad Oggi, Stefano De Martino è tornato a parlare della sua storia con Emma Marrone. I due si erano conosciuti nella scuola di Amici nel 2009 e dopo poco l’amicizia si era trasformata in una bella storia d’amore, durata fino al 2012.

Le dichiarazioni di Stefano De Martino su Emma Marrone

Stando alle parole dell’ex ballerino, ormai conduttore affermato, la cantante ci avrebbe guadagnato dalla fine della loro storia. Queste le sue parole: «La fine della storia con Emma? Credo che lei ci abbia guadagnato. Sono meglio come ex che come compagno. Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate». Oggi fra i due c’è un bel rapporto di amicizia e di stima, riconquistato dopo alcuni anni dalla rottura.

Belen, il figlio Santiago e Luna Marì

Nell’intervista, De Martino ha anche parlato anche della famiglia con Belen Rodriguez. L’arrivo di Luna Marì ha trasformato il loro nucleo in una famiglia allargata e, parlando della figlia avuta dalla showgirl con Antonino Spinalbese, ha dichiarato: «Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tetè, ancora non riesce a dire Stefano. Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo». Il ballerino ha poi affermato con molta dolcezza che, nel periodo in cui la Rodriguez era in attesa della seconda figlia, il suo unico pensiero era di non poterle stare accanto in un momento così importante: «Tra noi sembrava tutto chiuso. Ho solo pensato: “È un momento così speciale della sua vita e io non ci sono”».

Adesso i due si godono la loro bella famiglia e sono uniti più che mai. De Martino non ha infine nascosto il grande amore per suo figlio Santiago e l’importanza di stargli vicino, aggiungendo che il suo arrivo è stato il coronamento della sua storia d’amore con la moglie: «Non volevo semplicemente diventare padre. Volevo essere il padre di un figlio di Belen».