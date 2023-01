Stefano De Martino e Emma Marrone giudici ad Amici: l’indiscrezione sul Serale

Il Serale di Amici 2023 è ancora molto lontano, ma nonostante questo ci sono già delle indiscrezioni sui nomi della giuria. Secondo alcuni tra questi potrebbero esserci Stefano De Martino ed Emma Marrone. Una reunion che per i fan del programma non può non connotarsi come un throw back all’edizione 2010 in cui i due professionisti si conobbero e si fidanzarono.

Emma Marrone e Stefano De Martino giudici ad Amici: l’indiscrezione

Secondo alcuni rumors la cantante potrebbe tornare ad Amici 22 nelle vesti di giurata. Concorrente del programma più di dieci anni fa, non solo l’aveva vinto ma si era legata sentimentalmente al ballerino, poi sposatosi con Belen Rodriguez. Stefano De Martino potrebbe dunque essere un nuovo giurato del programma insieme alla ex fidanzata, proprio sul palco dove è nata la loro storia d’amore. Non ci resta che attendere la notizia ufficiale, al fine di comprendere se questi rumors sono realtà.

Il cast dei professionisti e il ritorno di alcuni giudici

Oltre alla presenza di Emma Marrone e Stefano De Martino, dovrebbe tornare anche Anna Pettinelli, la speaker radiofonica di Rds che lo scorso anno ha lasciato il posto ad Arisa come coach di canto. Secondo le indiscrezioni potrebbe tornare in occasione del serale, anche se non è ancora noto il suo ruolo.

Per quanto riguarda il cast dei ballerini sarò presente senza dubbio Elena D’Amario, che da poco ha svolto un ruolo anche come attrice in Che Dio ci aiuti 7, poi Giulia Stabile, ex vincitrice di Amici, insieme a delle new entry come John Erick e Alessandro Cavallo. Ad ogni modo le conferme dal programma devono ancora arrivare e occorre attendere l’ultima parola di Maria De Filippi che annuncerà chi saranno i nuovi giudici del format.