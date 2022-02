Stefano De Martino, chi è l’attuale fidanzata del condutture di Stasera tutto è possibile?

Stefano De Martino è un noto ballerino italiano, divenuto celebre grazie ad Amici di Maria De Filippi. È finito spesso nelle pagine di cronaca rosa per le sue relazioni amorose e presunti flirt con donne note nel mondo dello spettacolo. Ma chi è l’attuale fidanzata di Stefano De Martino, conduttore di Stasera tutto è possibile? Scopriamolo insieme.

Gli amori passati: Belen, Emma e Martina

Stefano De Martino ha avuto una vita amorosa molto movimentata, e per questo è stato spesso al centro del gossip. La sua prima fidanzata celebre è stata Emma Marrone, conosciuta tra i banchi di Amici e vincitrice dell’edizione del 2009. La coppia è stata insieme per due anni e, nonostante i progetti a lungo termine come quello di andare a vivere insieme, fin da subito ha risentito di qualche scossone. De Martino ha infatti ceduto a molte tentazioni. Prima con Giulia Pauselli, concorrente del talent con cui ha avuto un flirt, e poi con Belen Rodriguez, di cui si è subito invaghito.

Nel 2012 quindi Emma e Stefano si sono separati, e lui ha iniziato una relazione con la modella argentina. I due si sono sposati l’anno dopo e hanno dato alla luce il figlio Santiago, nato il 9 Aprile 2013. Tuttavia anche questa unione non è durata molto. Belen e Stefano si sono separati nel 2015, e dopo un tira e molla durato quattro anni, nel 2020 si sono detti definitivamente addio.

Dopo Belen

In seguito il ballerino è stato pizzicato con altre donne appartenenti al mondo dello spettacolo. Sembrerebbe che abbia avuto un flirt con Alessia Marcuzzi, poi smentito da entrambi, e uno con la ballerina di latino-americano Marina Miliddi, concorrente di Amici. Anche in questo caso però nessuno dei due ha confermato la storia.

L’ultimo innamoramento del conduttore risale al 2021, come svelato dal settimanale Chi. “In questi ultimi tempi, Stefano De Martino custodisce gelosamente una nuova frequentazione con una ragazza napoletana”, recitavano le pagine dirette da Alfonso Signorini. “Non si tratta di un flirt famoso, ma sarebbe proprio lei l’autrice degli scatti fotografici dell’ex marito di Belen Rodriguez che sono apparsi su Instagram. Per giunta, lo scorso weekend la coppia è stata vista a cena insieme in un noto ristorante campano”.