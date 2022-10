Stefano Cucchi, è morta la madre Rita Calore: «Riabbraccerà il figlio»

L’avvocato Fabio Anselmo ha reso noto che Rita Calore, la madre di Stefano Cucchi, è morta. Malata da tempo, le sue condizioni non le avevano impedito di continuare a chiedere giustizia per la morte del figlio, avvenuta dopo un pestaggio ad opera di due Carabinieri mentre era in custodia cautelare.

La madre di Stefano Cucchi è morta

Questo l’annuncio pubblicato sui social network dal legale: «Non ce l’ha fatta. Questa mattina (ndr lunedì 17 ottobre 2022) Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia».

La donna aveva scoperto di essersi ammalata nel 2019. In un’intervista a Repubblica aveva così dichiarato: «Pensavo fosse la sciatica che mi porto dietro da anni, e infatti continuavo a incollarmi il carrello e le buste della spesa. Poi Ilaria mi ha detto di controllarmi e insomma, altro che sciatica». Ciononostante, non si era mai persa d’animo: «Ogni mattina che mi sveglio ringrazio il Padre eterno che mi ha dato un altro giorno. E soprattutto penso che quello che è successo a me non è nulla rispetto a quello che hanno fatto a Stefano. Che sarà mai portare il busto, fare la chemio, i raggi?». A metà settembre le sue condizioni si erano aggravate tanto da rendere necessario un ricovero in ospedale. In quell’occasione la figlia, alle prese con la campagna elettorale che l’ha portata ad essere eletta in Senato, aveva sospeso gli appuntamenti per starle vicino.

La battaglia per chiedere giustizia

Per anni Rita è stata in prima fila insieme al marito Giovanni e ad Ilaria nel cercare giustizia per la morte del figlio. Sin da subito, guardando il suo corpo nel letto dell’obitorio, aveva capito che la versione delle forze dell’ordine («è caduto dalle scale») aveva qualcosa che non andava, e per diverso tempo ha lottato affinché si facesse luce sul caso. Solo diversi anni dopo la Corte di Cassazione ha condannato a dodici anni i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro per aver pestato il giovane. Un evento che, come spiegato nelle motivazioni della sentenza, ha rappresentato la causa primigenia di una serie di fattori sopravvenuti, tra i quali le «negligenti omissioni dei sanitari», che hanno portato al tragico epilogo.